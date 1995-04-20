Smart Moving Average MT4

Título do produto

Smart Moving Averages (MT4) – parte da série SmartView

Descrição breve

Indicador Moving Averages com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators.

Visão geral

A série SmartView oferece uma experiência de usuário única e distintiva para indicadores na plataforma MetaTrader através de funções inovadoras que tornam o gerenciamento de indicadores mais rápido e fácil. Cada indicador está equipado com um painel de controle inteligente no gráfico que exibe informações essenciais e fornece acesso rápido a todas as funções importantes.

Recursos únicos não disponíveis anteriormente

A série SmartView oferece recursos avançados que tornam o trabalho com indicadores mais fácil e rápido:

  • Abrir configurações com duplo clique: Em vez de procurar na lista de indicadores, clique duas vezes no nome do indicador no painel para abrir a janela de configurações diretamente.
  • Ocultar e mostrar indicadores: Oculte e mostre indicadores com um clique sem precisar excluí-los e adicioná-los novamente da lista de indicadores.
  • Exibir janela do indicador em tamanho completo: Nas subjanelas, você pode maximizar a janela do indicador para exibi-la em tamanho completo do gráfico e ocultar temporariamente outras janelas.
  • Recolher e expandir subjanelas: Recolha as subjanelas para reduzir sua altura e economizar espaço na tela, depois expanda-as novamente para tamanho completo quando necessário.
  • Reorganizar subjanelas: Mova as subjanelas para cima ou para baixo para reorganizá-las de acordo com suas preferências.

Entradas

Parâmetros padrão de Bollinger Bands (Período, Desvio, Preço aplicado) mais controles visuais avançados (cor, espessura acima do limite clássico da plataforma, estilo de linha) agrupados em uma aba principal clara.

Casos de uso

A série SmartView é adequada para traders que:

  • Trabalham com múltiplos indicadores simultaneamente e querem uma interface limpa e organizada
  • Precisam de acesso rápido às configurações de indicadores sem procurar em listas
  • Querem ocultar e mostrar indicadores rapidamente durante a análise sem excluí-los
  • Precisam de gerenciamento eficaz de subjanelas e sua reorganização
  • Querem monitorar rapidamente os valores dos indicadores durante testes de estratégias

Compatibilidade

Funciona na plataforma MetaTrader 4 (MT4) com todos os pares financeiros e ativos, e a maioria dos timeframes comuns. Projetado para fornecer uma experiência de usuário confortável e rápida em ambientes de negociação diários.

Observações

  • Recomendamos baixar o pacote gratuito de indicadores Smart disponível para uma experiência de negociação abrangente e suave de aqui.
  • Avaliar o produto e deixar suas impressões após o uso, para que seu feedback nos ajude a melhorar e criar novos recursos.
  • Se você gosta do estilo SmartView e tem uma ideia para um indicador personalizado ou precisa de desenvolvimento especializado para seus indicadores atuais, estamos aqui para discutir suas necessidades e transformar suas ideias em ferramentas práticas em seu ambiente de negociação.
Produtos recomendados
Chart Local Time
Rider Capital Group
4.86 (14)
Indicadores
Display your Local Time on your charts Display your local time   instead of (or along with) MT4 server time. Display crosshair   which highlights current candle time. Automatically adjusts based on chart zoom (zooming in or out). Displays on every timeframe (M1 – Month), and auto-adjusts as chart timeframe is changed. Handles special ½ hour time zones , such as India.  Renders   fast   (no lag) as you scroll charts. Customize the font family, font size, background color, and crosshair col
Volume Orderflow Profile
Suvashish Halder
5 (2)
Indicadores
Introducing Volume Orderflow Profile , a versatile tool designed to help traders visualize and understand the dynamics of buying and selling pressure within a specified lookback period. Perfect for those looking to gain deeper insights into volume-based market behavior! MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/122657 The indicator gathers data on high and low prices, along with buy and sell volumes, over a user-defined period. It calculates the maximum and minimum prices during this
TimeToBarEnd
Ilia Stavrov
Indicadores
Indicator "Time to Bar End" (TimeToBarEnd) This technical indicator is designed to accurately track the time remaining until the current candle closes on the chart. It displays a countdown in minutes:seconds format, which is particularly useful for intraday traders and scalpers who need to know the exact closing time of the current candle. The indicator updates in real-time and offers flexible customization of its appearance. The settings include: choice of position from four chart corners, adj
FREE
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Indicadores
The indicator shows on the chart the accurate market entry points, accurate exit points, maximum possible profit of a deal (for those who take profit according to their own system for exiting deals), points for trailing the open positions, as well as detailed statistics. Statistics allows to choose the most profitable trading instruments, and also to determine the potential profits. The indicator does not redraw its signals! The indicator is simple to set up and manage, and is suitable for begin
CloseBarInfo
Dmitrii Korchagin
Indicadores
O indicador exibe no gráfico a hora atual do servidor e a hora até o fechamento da barra atual. A informação pode ser muito útil nos momentos de lançamento de notícias, quando os traders esperam o fechamento do candle para iniciar a sessão de negociação. O tamanho e a cor da fonte podem ser ajustados ao seu modelo gráfico. Sintonização: Text color -a cor do texto de exibição Text size - Tamanho do texto exibido Adicione-me como amigo para não perder as atualizações e lançamentos de novos robôs
FREE
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Melhore a precisão da sua negociação com o       Sessões de negociação   WH   MT4       indicador para MetaTrader 4! Esta ferramenta poderosa ajuda você a visualizar e gerenciar as principais sessões de mercado sem esforço. Baseado em:   Indicador WH SMC MT4 Versão MT5:   Sessões de negociação WH MT5 Principais características: Painel GUI interativo       – Selecione e alterne facilmente entre       Ásia, Londres e Nova York       sessões de negociação. Alertas e configurações personalizáveis
FREE
Top Gun Oscillators
Safwan Rushdi Khalil Arekat
5 (2)
Indicadores
Note : New in 1.6: the indicator now exports the trade signal (but not displayed). Go long with light blue. Go short with red. Exit otherwise. Signal to be imported to your EA using iCustom. This indicator provides Best of the Best linear filter momentum oscillators that I am aware of (Low Pass Differentiators, LPD's) . All of them are  recent developments by this developer, or other researchers. The oscillator line is the first buffer of the indicator, and can be called  in other indicators or
FREE
Supply Demand MT4
Agus Santoso
4.43 (7)
Indicadores
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/157662 ASSISTENTE MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / DESEQUILÍBRIO, BASE OCULTA Apresentamos o indicador "Supply Demand MT4" – a sua ferramenta definitiva para navegar no dinâmico mundo dos mercados financeiros com precisão e confiança. Este indicador de p
FREE
Precision Candle Timer
Mauricio Valbuena
5 (1)
Utilitários
Precision Candle Timer is a must-have visual indicator that accurately displays the remaining time of the current candle on your chart. Perfect for traders who need precise timing for entries and exits , especially in scalping , day trading , or candle-formation-based strategies. Designed to be fully customizable, you can easily change its position, color, font, and size to match your trading layout. It adds clarity, control, and responsiveness to your trading routine. Key Features: Precise t
FREE
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicadores
Gold Venamax   - este é o melhor indicador técnico de ações. O algoritmo do indicador analisa o movimento do preço de um ativo e reflete a volatilidade e as zonas de entrada potenciais. Recursos do indicador: Este é um super indicador com Magic e dois blocos de setas de tendência para uma negociação confortável e lucrativa. O botão vermelho para alternar blocos é exibido no gráfico. Magic é definido nas configurações do indicador, para que você possa instalar o indicador em dois gráficos exibin
Price Action Supply Demand Indicator EURUSD
Mehmet Ozhan Hastaoglu
Indicadores
With this indicator, you can easily make price regions in all time zones. In addition, with the automatic supply demand finder, you can ensure that the new regions are found automatically. You can increase your transaction quality by reaching more accurate operations with this auxiliary Tool and indicator. I share your trial version of EURUSD for free with you. If you want to buy the working version in all parities, you can contact me. +New version Gap Bar Add ( Press G keyboard )  Default con
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indicadores
O Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4 é um complemento gratuito e um grande trunfo para o seu Matrix Arrow Indicator MT4 . Ele mostra o sinal atual do Matrix Arrow Indicator MT4 para 5 intervalos de tempo personalizados pelo usuário e para 16 símbolos / instrumentos modificáveis ​​no total. O usuário tem a opção de habilitar / desabilitar qualquer um dos 10 indicadores padrão, que compõem o Indicador de Seta de Matriz MT4 . Todos os atributos dos 10 indicadores padrão também são aj
FREE
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
O Pips Hunter PRO foi desenvolvido ao longo de vários anos e é uma versão melhorada do seu antecessor. Este poderoso indicador analisa o mercado e o histórico de preços para gerar entradas de compra e venda. Para o cálculo destas entradas, utiliza diferentes indicadores que funcionam em conjunto, bem como um logaritmo estatístico complexo que filtra as entradas menos favoráveis e as elimina / versão MT5 . Características Sem repintura Este indicador não altera os seus valores quando chegam no
FREE
SmartTrend Pro
Kang Liu
Indicadores
Smart Trend Pro - Intelligent Trend Navigation System (Buy One Get One Free Limited Offer) Ultimate Trend Solution: Get Complete Trading System for $69 Purchase Smart Trend Pro, immediately receive BreakoutIgnition Pro (value $69) for FREE! Two professional indicators originally priced at $138, now only $69! Why Choose Smart Trend Pro? Three Core Advantages Visual Trend Navigation - See market direction at a glance Intelligent Signal Filtering - Trade only high-probability opportunities All T
Mirror chart
Salavat Yulamanov
4.5 (2)
Indicadores
O indicador exibe dois pares diferentes em um gráfico, projetado para simplificar as informações exibidas,   Capaz de trabalhar com quase todos os instrumentos disponíveis no terminal (não apenas pares de moedas, mas também metais e matérias-primas). Recurso de usar um método de correlação visual para qualquer par de moedas Subsímbolo. O par de moedas é exibido na tela com velas coloridas. Este é o mesmo par correlacionado. Espelhamento. Moeda auxiliar. O indicador reflete dois tipos de correl
FREE
Quick n Dirty Frequency Response
Safwan Rushdi Khalil Arekat
Indicadores
This indicator does not process the price chart data and does not provide trading signals. Instead, it is  an application to compute and display the frequency response of many conventional indicators. Moving averages like the SMA, LWMA and EMA, and  oscillators like the MACD, CCI, Awsome Osc, all have the form of digital filters. Electronic engineers use a special method to characterise the performance of these filters by studying their frequency response. Two important quantities of the freque
FREE
AIS Ogival Shape Filter
Aleksej Poljakov
Indicadores
Este indicador é baseado em formas de ogiva. Tais formas são usadas em aerodinâmica e tecnologia espacial. Até as balas têm uma forma ogival. O uso de tais formulários em um indicador técnico permite alcançar um compromisso entre a sensibilidade do indicador e sua estabilidade. Isso dá possibilidades adicionais em sua aplicação. Parâmetros do indicador: iType - o tipo da forma ogiva. iPeriod - período do indicador. iFactor é um parâmetro adicional usado nas formas parabólica e exponencial. O va
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indicadores
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Trahin
Yvan Musatov
Indicadores
The Trahin indicator determines the prevailing trend. They help analyze the market on a selected time interval. Easy to set up and works on all pairs and all time intervals. Trend indicators make it possible to classify the direction of price movement, determining its strength. Solving this problem helps investors enter the market on time and get good returns. For any trader, it is extremely important to correctly determine the direction and strength of trend movement. Unfortunately, there is
MyVolume
Igor Kryuchkov
4.8 (5)
Indicadores
This indicator is an original view on volumes. It is known that volumes show the amount of buyers and sellers for a certain period of time. A candle is used a period of time. Volumes at a candle High show the buyers. Volumes at a candle Low show the sellers. A candle Open shows the Delta. Delta indicates who was dominant on a given candle, buyers or sellers. Input parameters Distance - distance of the volumes text from High and Low. Font size - text font size. The indicator provides levels that
FREE
Candlestick Oscillator
Stephen Reynolds
4 (1)
Indicadores
Candlestick Oscillator is a truly unique Oscillator that uses the concepts of within candlestick trading called the Record Session High. This is a method of analysing candlesticks to gauge when a trend might be wearing out and therefore ready for reversal or pause. We call it a record session high when we get 8 or more previous candles that have higher closes. We call it a record session low when we get 8 or more previous candles that have lower closes.  We don't rely on the typical Oscillation
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicadores
Market Profile with Dashboard Indicator - Complete User Guide indicator Overview The Market Profile with Dashboard is a comprehensive trading analysis tool for MetaTrader 4 that displays market profile data, volume analysis, and key market structure information directly on your chart. This indicator helps traders identify significant price levels, market balance areas, and potential trading opportunities based on market profile theory. Core Components and Features Market Profile Display - Sh
Volume By Color RSJ MT4
JETINVEST
5 (1)
Indicadores
Este simples indicador pinta de uma cor mais escura a barra do     quando a quantidade negociada no candle fica acima a média selecionada de períodos do próprio     , apresentando desta forma os momentos aonde houve um grande     de negociações acima da média. É possível também utilizar uma configuração de 4 cores aonde a tonalidade da cor demonstra a força do volume do candle. O padrão do indicador é a média simples de 20 períodos, mas é possível alterar para outros tipos de médias e per
FREE
RSI Table
Ianina Nadirova
Indicadores
Medidor RSI: Seu centro de controle RSI de vários períodos! Cansado de alternar constantemente entre gráficos e períodos para obter uma visão completa do Índice de Força Relativa (RSI) do ativo que você está monitorando? Você perde sinais importantes de sobrecompra ou sobrevenda porque eles estão ocultos em outros gráficos? Apresentando o RSI Meter: um indicador projetado para fornecer uma visão geral instantânea dos valores RSI em vários instrumentos e períodos em um painel intuitivo. Pare d
FREE
Amka Ccf
VLADISLAV AKINDINOV
4.8 (5)
Indicadores
A trend indicator is a hybrid of several well-known indicators that process data sequentially with signaling a trend change. Final processing of the AMka indicator data. The indicator is conventionally not drawing - upon restarting, it can change some of the chart data, but if you do not touch it, it will not redraw. It is possible to issue an alert, sound, send an e-mail or a message to another terminal when the trend changes.
FREE
ATR Volatility Alerts
Libertas LLC
4.33 (3)
Indicadores
ATR Volatility plots the ATR-based volatility, and triggers alerts when it crosses user-defined upper and lower thresholds (purple and tan lines, please see screenshots). Circles are painted when ATR volatility crosses either above the upper threshold, or below the lower threshold. This is a small tool custom-built by our group, by specific request of one of our customers. We hope you enjoy! Do you have an indicator you would like to see designed? Feel free to send us a message! Click here for m
FREE
Market Profile Real Time
Sergey Zuev
Indicadores
A technical indicator that displays information about the trading volume in the form of a histogram of distribution by price levels. It is used as an independent indicator that helps to evaluate the current objective situation of the instrument, as well as in the format of integration with other methods of analysis, to confirm or filter when making trading decisions. Key Features: Interactive profile update, real-time work Five modes of histogram calculation The possibility of separating the vol
Previous Indicators Data MA Crossover
Che Jeib Che Said
5 (3)
Indicadores
PREVIOUS INDICATOR’S DATA MA CROSSOVER https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products P/S: If you like this indicator, please rate it with 5 stars in the review section, this will increase its popularity so that other users will be benefited from using it. This indicator notifies and draws an arrow on the chart whenever    the MA line has crossed over its previous indicator’s data MA filtered by MA Trend.   It also displays total pips gained from all the entry set-ups. Setting ·   You c
FREE
Ultimate ADX MTF
Tolga Oezdiler
Indicadores
Ultimate ADX Multi-timeframe Indicator Free for limited time. This indicator provides real-time ADX values for multiple timeframes in one unobtrusive label panel. It i s especially useful for gauging trend strength across timeframes without constantly switching charts. Choose which periods to display, anchor the panel to any chart corner, and color-code ADX strength levels to your taste. Key Features & Personalization Multi-Timeframe ADX - Toggle visibility for 9 built-in periods (M1, M5, M15,
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (151)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Ferramenta 100% Não Repintável para Forex e Opções Binárias Baseada no Quadrado de Nove de Gann Este vídeo apresenta o Indicador Miraculous , uma ferramenta de negociação altamente precisa e poderosa, desenvolvida especificamente para traders de Forex e Opções Binárias . O que torna este indicador único é a sua base no lendário Quadrado de Nove de Gann e na Lei da Vibração de Gann , tornando-o uma das ferramentas de previsão mais precisas disponíveis na negociação moderna.
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Apresentamos o Indicador de Avião F-16, uma ferramenta de ponta para o MT4 projetada para revolucionar sua experiência de negociação. Inspirado na velocidade e precisão incomparáveis do caça F-16, este indicador combina algoritmos avançados e tecnologia de última geração para oferecer um desempenho sem igual nos mercados financeiros. Com o Indicador de Avião F-16, você vai decolar acima da concorrência, pois ele fornece análises em tempo real e gera sinais de negociação altamente precisos. Suas
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE COM 26% DE DESCONTO A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma nova fórmula. Com apenas UM gráfico, pode ler a força da moeda para 28 pares de Forex! Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de apontar o ponto exacto do gatilho de uma nova tendência ou oportunidade de escalada? Manual do util
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicadores
SHOGUN Trade [Launch Special] "Special Price" Available Now! To celebrate our major update, we are running a Limited Time Sale . This is your only chance to acquire this ultimate weapon at the lowest possible price. Secure this opportunity before the price returns to normal. ～ "Full Automation" of Chart Monitoring. Conquer the Entire Market with One Tool. ～ Are you still exhausting yourself staring at charts? "Waiting for a chance" is no longer a job for humans. Switching back and forth bet
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indicadores
Versão MT5 disponível aqui: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Canal e grupo do Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acesso ao grupo V.I.P: Envie o comprovante de pagamento de qualquer um dos nossos produtos pagos para a nossa caixa de entrada Corretora recomendada: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Sistema poderoso para detecção de reversões e rompimentos no MT4 Sistema tudo-em-um e sem repintura para identificar mudanças na estrutura do mercado,
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este é um indicador para MT4 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicadores
ACTUALMENTE COM 26% DE DESCONTO!! Este indicador é uma super combinação dos nossos dois principais indicadores ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Mostra valores de Força da Moeda para TICK-UNITS e sinais de alerta para 28 pares de Forex. Podem ser usadas 11 Tick-Units diferentes. Estas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, e 30 segundos. A barra de Tick-Unit na sub-janela será mostrada e deslocada para a esquerda quando houver pelo menos 1 tick dentro
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa uma abordagem profissional e quantitativa para significar negociação de reversão. Ele capitaliza o fato de que o preço desvia e retorna à média de maneira previsível e mensurável, o que permite regras claras de entrada e saída que superam amplamente as estratégias de negociação não quantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Sinais de negociação claros Incrivelmente fácil de negociar Cores e tamanhos personalizáveis
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Mais do autor
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) Descrição breve ZigZag bicolor para MT4 que resolve a limitação de cor única e fornece buffers para EA com valor e direção da perna atual em cada barra. Visão geral Renderiza o ZigZag clássico como duas pernas separadas e coloridas; valores por barra disponíveis para EAs/indicadores. Principais recursos Pernas de duas cores; buffers ZigZag Up , ZigZag Down , ZigZag Per Bar ; comportamento nativo; de
FREE
Extra Time Scale Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilitários
Barra de tempo extra / Extra Time Scale Bar MT4 version é uma ferramenta projetada para aprimorar suas negociações, permitindo que você adicione uma barra de tempo personalizada aos seus gráficos. Com esta ferramenta, você não está mais limitado apenas ao horário do servidor – você pode configurar o gráfico para exibir qualquer fuso horário de sua escolha, como sua hora local, horário de Greenwich ou qualquer outro. Recursos da Barra de Tempo Extra: 1. Personalização de fuso horário: Escolha
Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Parabolic SAR (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Parabolic SAR com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView of
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart ZigZag (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador ZigZag com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma expe
FREE
Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Bollinger Bands (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Bollinger Bands com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartVie
FREE
Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilitários
Barra de tempo extra / Extra Time Scale Bar é uma ferramenta projetada para aprimorar suas negociações, permitindo que você adicione uma barra de tempo personalizada aos seus gráficos. Com esta ferramenta, você não está mais limitado apenas ao horário do servidor – você pode configurar o gráfico para exibir qualquer fuso horário de sua escolha, como sua hora local, horário de Greenwich ou qualquer outro. Recursos da Barra de Tempo Extra: MT5 version 1. Personalização de fuso horário: Escolha
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Moving Average PRO (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Edição profissional avançada do Smart Moving Average com 12 tipos de médias móveis personalizadas, sistema de alertas inteligente, linha de tendência de duas cores e painel de controle SmartView integrado no gráfico. Combina poder profissional e alto desempenho com facilidade de uso e interface inteligente. Visão geral Smart Moving Average PRO é uma atualização abrangente da versão gratuita, fornecendo 8
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart ZigZag Pro (MT4) – parte da série SmartView Indicators Descrição breve A edição profissional do indicador ZigZag com painel de controle inteligente no gráfico, ferramentas analíticas avançadas, níveis dinâmicos de suporte/resistência, sinais de trading automáticos, reconhecimento de padrões, estatísticas de ondas e personalização abrangente para todos os elementos. A versão gratuita compartilha o recurso do painel SmartView com a versão Pro. Visão geral Smart ZigZag Pro é
Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Williams' %R (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Williams' %R com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView ofer
FREE
Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Stochastic (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Stochastic com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart RSI (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador RSI com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experiênci
FREE
Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart OsMA (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador OsMA com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experiên
FREE
Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Momentum (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Momentum com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart MACD (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador MACD com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experiên
FREE
Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Ichimoku (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Ichimoku com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma
FREE
Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Heiken Ashi (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Heiken Ashi com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferec
FREE
Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Fractals (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Fractals com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma
FREE
Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart CCI (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador CCI com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experiênci
FREE
Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Bulls (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Bulls com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experi
FREE
Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart Bears (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador Bears com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma experi
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário