Assunto: algo sobre tendências. Bem, a tendência da libra está apenas a comprar. Quem vende é por sua conta e risco e quem ganha dinheiro está a comprar.
É por isso que se negoceia com o cêntimo?
Talvez. Os britânicos subiram um pouco a fasquia.
Do meu ponto de vista, o preço move-se sempre da mesma maneira. Por exemplo.
Aqui está a tabela horária. Há uma pequena consolidação e uma saída da mesma. Após o novo ensaio, fiz uma troca de compra.
O mesmo par, mas a partir do gráfico de 5M. Há uma pequena consolidação e o reteste desta zona. Não é um movimento de preços perfeito?)))
Não exactamente o mesmo, no lado esquerdo do gráfico a propagação do candelabro é "baixa". Mas mais tarde obtivemos amplos movimentos, ou seja, podemos fazer suposições - o mercado atingiu o nível alvo e há uma acumulação (como uma das variantes), de acordo com relatórios da SOT podemos observar que os grandes jogadores têm uma posição temporal em ambas as direcções e a "fase de reposicionamento" (mudança de tendência) está a formar-se estruturalmente sob a forma de um flat.
Também podemos observar o par EUR-GBP e o euro na área dos níveis de correcção após a subida do Brexit.
Não exactamente o mesmo, no lado esquerdo do gráfico a propagação do candelabro é "baixa". Isto é, podemos assumir que o mercado atingiu o nível alvo e está a acumular-se (como uma das variantes), de acordo com os relatórios da SOT, podemos ver que os grandes jogadores têm posições grandes em ambos os sentidos e que a "fase de reposicionamento" (mudança de tendência) se está a formar estruturalmente como um flat.
Feliz Natal. Vejo o seu ponto de vista sobre igual ou não. Estou a ver,
que o meu TS funciona e eu tento manter-me fiel a ele. Mas eu não tenho tudo
testado e trabalhado. Há ruídos comerciais, e eles interferem.
Não há como fugir deles. É por isso que ainda estou a testar e a trabalhar.
Os meus estudos nunca irão terminar no mercado.
O que se pode partilhar? Ou pode gabar-se?
Olá empresa justa... tirou a banana, pode ir em....fot a inflação está a subir, o banco central está a aumentar a taxa - por isso a moeda deve estar a ficar mais barata, porque é que então a libra está a subir...)) também estava a descer... Oh e quase me esqueci de Happy New Insidious 22nd e este Natal....oh o que vai acontecer, o que vai acontecer - uma completa perturbação da ordem mundial, talvez nos ilegalizem como especuladores maliciosos...)))
Quais eram as condições prévias para a queda?
Eu disse-vos: a inflação deve baratear a moeda do Estado emissor.
mas vira toda a maquinaria de cabeça para baixo...)))
Nem por isso.
Antes de mais, a componente de preço sobre AT é trabalhada. E, com a acumulação de liquidez, o resto.
É uma técnica padrão para a obtenção de lucro).