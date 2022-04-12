Área de acúmulo e tendência - página 8

Novo comentário
 
Aleksandr Yakovlev #:

Obrigado.

De nada.

Preste também atenção aos níveis circulares. Vejo que, com a vossa técnica, é importante manter um registo.

 
Uladzimir Izerski #:

Não fiques grato.

Preste também atenção aos níveis circulares. Vejo que, com a vossa técnica, é importante manter um registo.

Presto atenção a todo o tipo de coisas.

 
Vladimir Baskakov #:
Eu procuraria zonas de compressão em vez de zonas de acumulação. Muito melhor. Os fractais, dois superiores e dois inferiores, são úteis para encontrar.

Concordo que, após a compressão, há normalmente um movimento impulsivo.


 
Uladzimir Izerski #:

Tudo isto é programado e testado.


Se o Trader pudesse avaliar os testes sobre a "pintura" proposta, haveria uma conversa substantiva... Entretanto, é apenas um monte de penugem..., e um monte de palavras supérfluas...

 
Serqey Nikitin #:

Se o Trader pudesse avaliar os testes sobre a "pintura" proposta, então haveria uma conversa substantiva... Mas por agora - um salpico..., e muitas, muitas palavras supérfluas...

E o que é que os belos testes produzem? Na vida real, eles não são nada). Até mesmo os principiantes compreendem.

Nem tudo é testado. Tem de haver um sistema de comércio, não um teste numa imagem.

Masé mais difícil lidar comum sistema comercial. Muitas circunstâncias devem ser tidas em conta. É preciso ter uma certa mentalidade e aptidões.

 
Uladzimir Izerski #:

E o que é que os belos testes proporcionam? Na vida real, eles são um blip.


Sim, a culpa é dos testes, não do idiota que construiu uma estratégia tortuosa.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Um pouco sobre a avaria. Mas eu gostaria de ver um novo teste correcto.

Parabéns por mais uma perda. A mudança vai subir. Não, obrigado.
[Excluído]  
Sergey Pavlov #:
Parabéns por outro alce. O movimento irá subir. Não me agradeça.
Ele tem razão, vende libras
 
Vladimir Baskakov #:
Ele tem razão, vende libras
O tempo dirá quem tem razão...
 
Assunto: algo sobre tendências. Bem, a tendência da libra está a comprar apenas. Quem vende é por sua conta e risco e quem ganha dinheiro está a comprar.
123456789101112131415...17
Novo comentário