Área de acúmulo e tendência - página 14
Não. Não foi cometida qualquer infracção.
E quanto a "pôr isso lá fora", eu disse o meu ponto de vista.
E pode não ser o mesmo que o seu.
Mas não vos vou dizer os pormenores do meu TS.
aqui está mais!!! é uma forma rectangular! continuação da tendência
Não preciso desses presentes!!! Têm as primeiras trocas na paragem já varridas por!!!! e movimentos fugazes dentro do dia, é um disparate!! A figura vai acabar!!!!O principal é a paciência!!!! E aqueles que compram neste par, vão perder!!!
E as minhas palavras favoritas são "Eu bem vos disse".
COOL!
Olá a todos e feliz ano novo para vocês, amigos.
Gostaria de levantar o tema da zona de acumulação ou zona de consolidação (como quiserem chamar-lhe).
Em geral, se houver alguma regularidade, se depois de sair desta zona de acumulação, o preço continuar o seu movimento.
Em geral, este é um dos muitos sistemas de comércio que eu queria discutir. Gostaria de vos mostrar uma imagem de ecrã que utilizei nos meus ofícios.
A suposta discussão sobre os pares de euro dólar, libra dólar, dólar canadiano. Pode apresentar as suas variantes.
Como se pode ver, existem certas zonas (pequenas) e há uma reacção sobre elas.
Gostaria de recolher estatísticas com a vossa ajuda. Espero que me possam ajudar))))
AUD_USD, M-15 áreas marcadas onde o par negociou na gama (na semana passada), podemos assumir que estes são volumes de fecho confortáveis (compra-venda, a certos níveis), mas como não conhecemos os volumes, só podemos especular, ou seja não conhecemos os volumes, apenas podemos adivinhar, ou seja, as encomendas são acumuladas no banco numa baía, na outra - vender, e uma das pilhas é mais espessa, será a causa do movimento. também não conhecemos a natureza das encomendas - transacções comerciais, câmbio, o Banco Central formando reservas de ouro, etc., ou seja, a duração da execução da encomenda é diferente.
AUD_USD M-15 , atribuído 4 áreas, o canal é construído em 3 pontos, ou seja, já existe a possibilidade de Tech.Anal. ( nos extremos das zonas planas ), se considerarmos a semana como um todo, é visível que o fecho não é fortemente "desaparecido" de aberto, ou sejaou seja, a semana inteira foi principalmente plana, mas houve actividade de compra ( 7274 ) , também como elemento dos níveis de pivot de AT , desvios padrão e para além destes . é importante tentar analisar os eventos, o que está a acontecer: compra - compra - venda - venda , volumes actuais (volumes diários) ou algo grande , porque a acção de venda pode ser a realização de uma ordem de uma "caixa" ( no momento) para mover o preço para níveis favoráveis para futuras ordens de compra .
Qual é a sua opinião sobre o canadiano?
Nas tendências de descida, saltaram da fronteira do canal e do nível 2700, 2800 testou repetidamente, e, a questão do nível 27, H-3, na zona das 15 - horas, considero as 2605 e níveis S / R , e em antecipação das notícias do Fed , hoje, podemos esperar uma maior volatilidade , mas em geral, as citações são "espremidas" entre o nível 27 e o canal , D - 1 - 1.5 Vou observar a reacção aos níveis próximos , existe o potencial para a "queda" da figura três e se este cenário se concretizar , talvez em correlação com o euro ou, em alternativa, para baixo através do topo .
