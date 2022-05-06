Зона накопления и тенденция - страница 8

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev #:

Спасибо.

Не стоит благодарности.

Еще обрати внимание на круглые уровни. Вижу, что при твоей технике это важно отслеживать.

 
Uladzimir Izerski #:

Не стоит благодарности.

Еще обрати внимание на круглые уровни. Вижу, что при твоей технике это важно отслеживать.

Да на что я только не обращаю внимание.

 
Vladimir Baskakov #:
Я бы искал не зоны накопления, а сжатия. Куда лучше. Для нахождения удобны фракталы , два верхних и два нижних.

Согласен, после сжатия, как правило, импульсное движение.


 
Uladzimir Izerski #:

Всё это программируется и тестируется.


Если бы Трейдер мог оценить тесты по предложенной  "живописи", то был бы предметный разговор...  А пока - один пшик..., и очень-очень много лишних слов...

 
Serqey Nikitin #:

Если бы Трейдер мог оценить тесты по предложенной  "живописи", то был бы предметный разговор...  А пока - один пшик..., и очень-очень много лишних слов...

А что дают красивые тесты? На реале у них пшик.) Понимают даже новички.

Не всё тестируется. Должна быть торговая система, а не тест на картинке.

А вот с торговой системой сложнее. Надо учитывать многие обстоятельства. Нужны определенные склад ума и навыки.

 
Uladzimir Izerski #:

А что дают красивые тесты? На реале у них пшик.


Ну да!  Во всем виноваты тесты, а не придурок, который соорудил на коленке кривую стратегию...

 
Aleksandr Yakovlev #:

Немного на пробой долился. Но хочется увидеть корректный ретест.

Поздравляю с очередным лосём. Движение пойдёт вверх. Не благодарите.
[Удален]  
Sergey Pavlov #:
Поздравляю с очередным лосём. Движение пойдёт вверх. Не благодарите.
Он прав, фунт sell
 
Vladimir Baskakov #:
Он прав, фунт sell
время покажет кто прав...
 
Тема: что-то там про тенденции. Так вот, тенденция по фунту - только покупка. Кто продаёт - на свой страх и риск, а кто зарабатывает - покупает.
123456789101112131415...17
Новый комментарий