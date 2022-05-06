Зона накопления и тенденция - страница 8
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Спасибо.
Не стоит благодарности.
Еще обрати внимание на круглые уровни. Вижу, что при твоей технике это важно отслеживать.
Не стоит благодарности.
Еще обрати внимание на круглые уровни. Вижу, что при твоей технике это важно отслеживать.
Да на что я только не обращаю внимание.
Я бы искал не зоны накопления, а сжатия. Куда лучше. Для нахождения удобны фракталы , два верхних и два нижних.
Согласен, после сжатия, как правило, импульсное движение.
Всё это программируется и тестируется.
Если бы Трейдер мог оценить тесты по предложенной "живописи", то был бы предметный разговор... А пока - один пшик..., и очень-очень много лишних слов...
Если бы Трейдер мог оценить тесты по предложенной "живописи", то был бы предметный разговор... А пока - один пшик..., и очень-очень много лишних слов...
А что дают красивые тесты? На реале у них пшик.) Понимают даже новички.
Не всё тестируется. Должна быть торговая система, а не тест на картинке.
А вот с торговой системой сложнее. Надо учитывать многие обстоятельства. Нужны определенные склад ума и навыки.
А что дают красивые тесты? На реале у них пшик.
Ну да! Во всем виноваты тесты, а не придурок, который соорудил на коленке кривую стратегию...
Немного на пробой долился. Но хочется увидеть корректный ретест.
Поздравляю с очередным лосём. Движение пойдёт вверх. Не благодарите.
Он прав, фунт sell