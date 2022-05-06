Зона накопления и тенденция - страница 9
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Тема: что-то там про тенденции. Так вот, тенденция по фунту - только покупка. Кто продаёт - на свой страх и риск, а кто зарабатывает - покупает.
Поэтому и торгуешь на центовом?
Тема: что-то там про тенденции. Так вот, тенденция по фунту - только покупка. Кто продаёт - на свой страх и риск, а кто зарабатывает - покупает.
Возможно. Бриты ставку немного приподняли.
Как мне кажется, цена всегда одинаково движется. К примеру.
Вот часовой график. Есть небольшая консолидация и выход из нее. После ретеста я совершил бай сделку.
Та же пара но только с 5 м. графика. Есть небольшая консолидация и ретест этой зоны. Разве не идеальное движение цены?)))
Как мне кажется, цена всегда одинаково движется. К примеру.
Вот часовой график. Есть небольшая консолидация и выход из нее. После ретеста я совершил бай сделку.
Та же пара но только с 5 м. графика. Есть небольшая консолидация и ретест этой зоны. Разве не идеальное движение цены?)))
Не совсем одинаково , в левой части графика свечной спред "низкий" , а в дальнейшем пошли широкие мувы т.е. какое можно сделать предположение - рынок достиг целевого уровня и идет аккумуляция ( как один из вариантов) , по отчетам СОТ можно наблюдать , что единовременно крупные игроки имеют позиции в обе стороны и как "фаза перепозицирования" ( смене тенденции) структурно формируется в виде флета.
Возможно. Бриты ставку немного приподняли.
Также можно понаблюдать за парой EUR-GBP и евро в области уровней коррекции после подъёма на Брексите.
Не совсем одинаково , в левой части графика свечной спред "низкий" , а в дальнейшем пошли широкие мувы т.е. какое можно сделать предположение - рынок достиг целевого уровня и идет аккумуляция ( как один из вариантов) , по отчетам СОТ можно наблюдать , что единовременно крупные игроки имеют позиции в обе стороны и как "фаза перепозицирования" ( смене тенденции) структурно формируется в виде флета.
С Рождеством тебя. Мне понятно твое мнение на счет одинаковости или нет. Я вижу,
что моя ТС работает и я стараюсь ее придерживаться. Но не все у меня еще
оттестировано и отработано. Есть торговые шумы и они мешают.
От них никуда не деться. Поэтому до сих пор тестирую и работаю.
На рынке учеба ни когда не закончится.
А чем ты можешь поделится? Ну или похвастаться?
Возможно. Бриты ставку немного приподняли.
Привет честной компании... сняли банан, можно продолжать...фот инфляция растет, ЦБ повышает ставку - значит валюта должна бы дешеветь, почему тогда фунт растет...)) тоже стоял вниз... да еще чуть не забыл всех с Наступившим новым коварным 22 и нынешним Рождеством...ой что будет, что будет - полный переворот всего миропорядка, может и нас объявят вне закона как злостных спекулянтов...)))
Привет честной компании... сняли банан от болвана, можно продолжать...фот инфляция растет, ЦБ повышает ставку - значит валюта должна бы дешеветь, почему тогда фунт растет...)) тоже стоял в вниз
А какие были предпосылки для падения?
я же говорю: инфляция по идее удешевляет валюту государства эмитента...
а выходит что всю технику переворачивает с ног на голову...)))
я же говорю: инфляция по идее удешевляет валюту государства эмитента...
а выходит что всю технику переворачивает с ног на голову...)))
Не совсем так.
В первую очередь отрабатывается ценовая составляющая по ТА. А с накоплением ликвидности остальное.
Стандартный же приём для получения прибыли.))