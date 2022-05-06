Зона накопления и тенденция - страница 9

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Sergey Pavlov #:
Тема: что-то там про тенденции. Так вот, тенденция по фунту - только покупка. Кто продаёт - на свой страх и риск, а кто зарабатывает - покупает.
Поэтому и торгуешь на центовом?
 
Vladimir Baskakov #:
Поэтому и торгуешь на центовом?
да я вообще не торгую, а на центовом тестирую новые стратегии.
 
Sergey Pavlov #:
Тема: что-то там про тенденции. Так вот, тенденция по фунту - только покупка. Кто продаёт - на свой страх и риск, а кто зарабатывает - покупает.

Возможно. Бриты ставку немного приподняли.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Как мне кажется, цена всегда одинаково движется. К примеру.

Вот часовой график. Есть небольшая консолидация и выход из нее. После ретеста я совершил бай сделку.

Та же пара но только с 5 м. графика. Есть небольшая консолидация и ретест этой зоны. Разве не идеальное движение цены?)))

Aleksandr Yakovlev #:

Как мне кажется, цена всегда одинаково движется. К примеру.

Вот часовой график. Есть небольшая консолидация и выход из нее. После ретеста я совершил бай сделку.

Та же пара но только с 5 м. графика. Есть небольшая консолидация и ретест этой зоны. Разве не идеальное движение цены?)))

   Не совсем одинаково , в левой части графика свечной спред "низкий" , а в дальнейшем пошли широкие мувы т.е. какое можно сделать предположение - рынок достиг целевого уровня и идет аккумуляция ( как один из вариантов) , по отчетам СОТ можно  наблюдать , что единовременно крупные игроки имеют позиции в обе стороны и как "фаза перепозицирования"  ( смене тенденции) структурно формируется в виде флета.

 
Uladzimir Izerski #:

Возможно. Бриты ставку немного приподняли.

    

   Также можно понаблюдать за парой EUR-GBP и евро в области уровней коррекции после подъёма на Брексите.

 
Veniamin Skrepkov #:

   Не совсем одинаково , в левой части графика свечной спред "низкий" , а в дальнейшем пошли широкие мувы т.е. какое можно сделать предположение - рынок достиг целевого уровня и идет аккумуляция ( как один из вариантов) , по отчетам СОТ можно  наблюдать , что единовременно крупные игроки имеют позиции в обе стороны и как "фаза перепозицирования"  ( смене тенденции) структурно формируется в виде флета.

С Рождеством тебя. Мне понятно твое мнение на счет одинаковости или нет. Я вижу, 

что моя ТС работает и я стараюсь ее придерживаться. Но не все у меня еще

оттестировано и отработано. Есть торговые шумы и они мешают.

От них никуда не деться. Поэтому до сих пор тестирую и работаю.

На рынке учеба ни когда не закончится.

А чем ты можешь поделится? Ну или похвастаться?

 
Uladzimir Izerski #:

Возможно. Бриты ставку немного приподняли.

Привет честной компании... сняли банан, можно продолжать...фот инфляция растет, ЦБ повышает ставку - значит валюта должна бы дешеветь, почему тогда фунт растет...)) тоже стоял вниз... да еще чуть не забыл всех с Наступившим новым коварным 22 и нынешним Рождеством...ой что будет, что будет - полный переворот всего миропорядка, может и нас объявят вне закона как злостных спекулянтов...))) 

картина фунт

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Сергей Криушин #:

Привет честной компании... сняли банан от болвана, можно продолжать...фот инфляция растет, ЦБ повышает ставку - значит валюта должна бы дешеветь, почему тогда фунт растет...)) тоже стоял в вниз

А какие были предпосылки для падения?
 
Vladimir Baskakov #:
А какие были предпосылки для падения?

я же говорю: инфляция по идее удешевляет валюту государства эмитента...

а выходит что всю технику переворачивает с ног на голову...)))

 
Сергей Криушин #:

я же говорю: инфляция по идее удешевляет валюту государства эмитента...

а выходит что всю технику переворачивает с ног на голову...)))

Не совсем так.

В первую очередь отрабатывается ценовая составляющая по ТА. А с накоплением ликвидности остальное.

Стандартный же приём для получения прибыли.))

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