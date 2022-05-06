Зона накопления и тенденция - страница 2
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Lilita
Литита. Правильно?
Или писать по английски? Как вы?
За ранее извиняюсь за не правильное произношение.
Ни какой индикатор тебе не скажет, что тренд поменялся.
Дальше спорить не стоит, потому что я не говорила, что индикатор покажет в будущем. Я сказала, что смотрю на показания индикатора как на ценовые уровни, на которых движение цены меняло направление.
Вы никогда не определите по RSI смену тренда на дневном или 4ч. графике.
Я сказала, что смотрю на показания индикатора как на ценовые уровни, на которых движение цены меняло направление.
Из выше написанного, я так понимаю, что вы не участвуете в торгах.
Но это чисто мое предположение.
Как мне кажется, цена всегда одинаково движется. К примеру.
Вот часовой график. Есть небольшая консолидация и выход из нее. После ретеста я совершил бай сделку.
Та же пара но только с 5 м. графика. Есть небольшая консолидация и ретест этой зоны. Разве не идеальное движение цены?)))
Из выше написанного, я так понимаю, что вы не участвуете в торгах.
Но это чисто мое предположение.
А разве одно другому мешает?
Большинство людей умеет делать несколько действий одновременно. Можно даже смотреть, при этом ещё говорить и что-то делать руками, а это уже 3 действия :)
А разве одно другому мешает?
Большинство людей умеет делать несколько действий одновременно. Можно даже смотреть, при этом ещё говорить и что-то делать руками, а это уже 3 действия :)
Ну это все понятно. Может есть мнение по теме ветки?
Из выше написанного, я так понимаю, что вы не участвуете в торгах.
Но это чисто мое предположение.
Я не понимаю твою точку зрения.!?
Если вы говорите о торговле на форексе, то "MQL Market" показывает продукт, которым я торгую. Уже 6 лет назад были заложены основы идеи универсальных уровней, актуальных для различных финансовых инструментов.
Ну это все понятно. Может есть мнение по теме ветки?
Да, нарисовал
---
Как часто бывает, если цена вышла с канала и не преодолела 3 расстояния канала, то большой шанс крутого разворота.
На скрине обозначил 2-мя зонами.
Если не уйдёт за 1.1385, там большой шорт, ну а если уйдёт и закрепится, то можно снова рассматривать лонг
Я не понимаю твою точку зрения.!?
Если вы говорите о торговле на форексе, то "MQL Market" показывает продукт, которым я торгую. Уже 6 лет назад были заложены основы идеи универсальных уровней, актуальных для различных финансовых инструментов.
И все это бла бла бла.
С твоего разрешения я буду обращаться на ТЫ.
И ко мне так же обращайся на ты.
На "ТЫ" , как это было заведено в древней Руси.
Так как обращение на "ТЫ " сближало русичей, русских людей.
А "ВЫ" согласно Римской идеологии, должно разделить( разЪобщить) русских людей.
Послушай, Lilita, ты заработала на этом?
И все это бла бла бла.
С твоего разрешения я буду обращаться на ТЫ.
И ко мне так же обращайся на ты.
На "ТЫ" , как это было заведено в древней Руси.
Так как обращение на "ТЫ " сближало русичей, русских людей.
А "ВЫ" согласно Римской идеологии, должно разделить( разЪобщить) русских людей.
Послушай, Lilita, ты заработала на этом?
Что я могу тебе ответить? Если я скажу «да», ты спросиш, где сигнал, подтверждающий мои слова. Я могу ответить, что этот веб-сайт является публичным пространством, и я не стану публиковать в публичном пространстве больше информации, чем это необходимо. Как и на любом другом сайте, не нужно публиковать информацию о себе.