Зона накопления и тенденция - страница 2

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Lilita Bogachkova #:

Lilita

Литита. Правильно?

Или писать по английски? Как вы?

За ранее извиняюсь за не правильное произношение.

 
Aleksandr Yakovlev #:

 Ни какой индикатор тебе не скажет, что тренд поменялся.

Дальше спорить не стоит, потому что я не говорила, что индикатор покажет в будущем. Я сказала, что смотрю на показания индикатора как на ценовые уровни, на которых движение цены меняло направление.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Вы никогда не определите по RSI смену тренда на дневном или 4ч. графике.

Lilita Bogachkova #:

 Я сказала, что смотрю на показания индикатора как на ценовые уровни, на которых движение цены меняло направление.

Из выше написанного, я так понимаю, что вы не участвуете в торгах.

Но это чисто мое предположение.

 

Как мне кажется, цена всегда одинаково движется. К примеру.

Вот часовой график. Есть небольшая консолидация и выход из нее. После ретеста я совершил бай сделку.

Та же пара но только с 5 м. графика. Есть небольшая консолидация и ретест этой зоны. Разве не идеальное движение цены?)))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Из выше написанного, я так понимаю, что вы не участвуете в торгах.

Но это чисто мое предположение.

А разве одно другому мешает?
Большинство людей умеет делать несколько действий одновременно. Можно даже смотреть, при этом ещё говорить и что-то делать руками, а это уже 3 действия :)

 
Vitaly Muzichenko #:

А разве одно другому мешает?
Большинство людей умеет делать несколько действий одновременно. Можно даже смотреть, при этом ещё говорить и что-то делать руками, а это уже 3 действия :)

Ну это все понятно. Может есть мнение по теме ветки?

 
Aleksandr Yakovlev #:

Из выше написанного, я так понимаю, что вы не участвуете в торгах.

Но это чисто мое предположение.

Я не понимаю твою точку зрения.!?

Если вы говорите о торговле на форексе, то "MQL Market" показывает продукт, которым я торгую. Уже 6 лет назад были заложены основы идеи универсальных уровней, актуальных для различных финансовых инструментов.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Ну это все понятно. Может есть мнение по теме ветки?

Да, нарисовал 

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Как часто бывает, если цена вышла с канала и не преодолела 3 расстояния канала, то большой шанс крутого разворота.

На скрине обозначил 2-мя зонами.

Если не уйдёт за 1.1385, там большой шорт, ну а если уйдёт и закрепится, то можно снова рассматривать лонг

 
Lilita Bogachkova #:

Я не понимаю твою точку зрения.!?

Если вы говорите о торговле на форексе, то "MQL Market" показывает продукт, которым я торгую. Уже 6 лет назад были заложены основы идеи универсальных уровней, актуальных для различных финансовых инструментов.

И все это бла бла бла. 

С твоего разрешения я буду обращаться на ТЫ.

И ко мне так же обращайся на ты.

На "ТЫ" , как это было заведено в древней Руси.

Так как обращение на "ТЫ " сближало русичей, русских людей.

А "ВЫ" согласно Римской идеологии, должно разделить( разЪобщить) русских людей.

Послушай,  Lilita, ты заработала на этом?

 
Aleksandr Yakovlev #:

И все это бла бла бла. 

С твоего разрешения я буду обращаться на ТЫ.

И ко мне так же обращайся на ты.

На "ТЫ" , как это было заведено в древней Руси.

Так как обращение на "ТЫ " сближало русичей, русских людей.

А "ВЫ" согласно Римской идеологии, должно разделить( разЪобщить) русских людей.

Послушай,  Lilita, ты заработала на этом?

Что я могу тебе ответить? Если я скажу «да», ты спросиш, где сигнал, подтверждающий мои слова. Я могу ответить, что этот веб-сайт является публичным пространством, и я не стану  публиковать в публичном пространстве больше информации, чем это необходимо. Как и на любом другом сайте, не нужно публиковать информацию о себе.

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