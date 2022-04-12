Área de acúmulo e tendência - página 4

Por exemplo, aqui está a situação na véspera.

Uma pequena zona de acumulação. À espera de uma saída

e no ponto de compra.

Vejamos como se desenvolverão os eventos.


Se registar que todas as LER são superiores a 72 ou inferiores a 28, entre M15 e D1, e ver a que preço são igualadas pelo menos uma vez.

Como pode ver, o RSI tem dado historicamente um sinal a quase qualquer preço.

eurusdm1


Mas se verificar preços que foram repetidos pelo menos 400 vezes, verá que historicamente tem havido preços a que o RSI deu um sinal no mesmo local.

eurusdh4


Resta saber se isto deve ser considerado como tal: Zona de Acumulação / Zona de Distribuição?

 
Não me sinto repelido pelo indicador do LER. E não levo em conta os seus sinais.

 
Não confio no indicador RSI. E não levo em conta os seus sinais.

Não importa que indicador é utilizado, mesmo que seja num cruzamento MA100 e MA50. O que importa é se tais cruzamentos são formados a determinados preços.

Não irei interferir mais com o vosso processo de aprendizagem.

 
Pegue no MatLab, forme um passeio aleatório, adicione estações do ano e aplique o seu método. Comparar o resultado. Viu as zonas?! e não há nenhuma.

 
Pegue no MatLab, forme um passeio aleatório, adicione estações e aplique o seu método. Comparar o resultado. Viu as zonas?! E não há nenhuma.

Maxim Kuznetsov está a tentar fazer-me mudar de ideias?

O principal no comércio não é o lucro.

Eu escolhi o meu próprio, e tento usá-lo.

Escolhi o meu e estou a tentar usá-lo e testá-lo.

 

Na libra, saiu bem de uma maneira geral. Houve uma reacção de uma pequena zona de acumulação.

Fechei 17 pips no comércio e coloquei o saldo numa Buy.


 
Há um padrão. Mas de que forma irá funcionar, não há padrão. A média é de 50/50. Está a escavar no sítio errado.

Que diferença faz de que forma irá funcionar? Parar as ordens, onde quer que a descoberta ocorra, é aí que ela se abre. Na grande maioria dos casos. Só se deve compreender que há quase sempre um drawdown numa inversão de marcha. Se quebrar o sinal para abrir, devemos fechar.

 
Pegue no MatLab, forme um passeio aleatório, adicione estações e aplique o seu método. Comparar o resultado. Viu as zonas?! e não há nenhuma.

Surpreendido. É óbvio para um cavalo, como um dos meus professores costumava dizer. Não há nenhum no MathLab em caminhadas aleatórias. Lamento, mas só existem no mercado real. E estão a ir muito bem.

 

Eis uma situação semelhante sobre o canadiano. Zona de acumulação - sair dela - reteste e lucro.

Já fechou parte do negócio. É aborrecido para o comércio. Tudo é previsível))))


 
Eis uma situação semelhante sobre o canadiano. Zona de acumulação - sair dela - reteste e lucro.

Já fechou parte do negócio. É aborrecido para o comércio. Tudo é previsível))))


Pode ser mais ou menos assim, mas não será aborrecido depois de se aumentar o volume). Que regras tem para sair de uma posição?

