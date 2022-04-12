Área de acúmulo e tendência - página 16
Se o fórum e este tópico estiverem vivos, poste aqui.
E alguém está interessado em ver as minhas previsões?
Caso contrário, pode ser arquivado em............
Qualquer estratégia pode ser de interesse para os pares se for baseada na TEORIA ou num padrão forte.
Desenhar linhas horizontais ou rectângulos não é uma teoria nem um padrão - é uma opinião SUBJECTIVA de um comerciante individual, interessante apenas para ele pessoalmente...
O mercado financeiro foi criado por pessoas. E tudo, repito TUDO o que é feito no mercado,
tudo o que o preço desenha é analisável, um padrão.
E como se calcula este padrão e onde se vê que cabe a cada comerciante.
E dizer que isto não se refere à teoria ou à regularidade é uma parvoíce, pelo menos.
Se a minha visão do mercado, ou melhor, o desenho do preço, der pelo menos 80% dos negócios positivos,
devem dar pelo menos interesse por parte dos comerciantes.
Se não, não vou insistir..........
Olá,
Existe um indicador de trabalho sobre o seu tópico.
https://www.mql5.com/ru/market/product/63855
Tambémaí existem barreiras de limite, limitando a saída daacumulação.
Procure um pouco noutros terminais para colocar um perfil volumétrico / perfil de mercado ...
As cordilheiras ficam lindas apenas na nossa imaginação ...
Quase não há acumulações perfeitas nos mercados!!!
Vai ao balneário para fazer publicidade.
Não quero ver previsões nuas sem uma explicação do modelo com base no qual são feitas. Bem, porque nesse caso não há nada a discutir excepto o facto de "não se ter tornado realidade".
As previsões sem uma explicação do modelo em que se baseiam não são interessantes. Bem, porque nesse caso não há nada a discutir excepto o facto de que "aconteceu ou não se tornou realidade".
Os modelos ser-lhe-ão explicados em outros tópicos.
Aleksandr Yakovlev #:
o que o preço desenha é analisável, um padrão.
E como se calcula este padrão e onde se vê que cabe a cada comerciante.
É essa a ilusão! É por isso que 95% de todos os comerciantes perdem os seus depósitos...
Todos aqueles que pensam que "cabe a cada comerciante", tentam criar para si próprios um modelo SUBJECTIVO de estratégia - O QUE VEMOS CANTAR!
O resultado é lógico - PERDA DE DEPÓSITO!
Mas você continua o seu sofrimento - certamente não lhe fará mal ... Outros, muito provavelmente, farão mal inequivocamente ...
Vejo que ninguém está interessado. Adeus, então.
Moderadores, eliminar o fio.
A acumulação é simplesmente um recuo numa tendência. Aqui notado, depois disso vem Impulso... sair da zona de Acumulação, o valor do Impulso é desconhecido, mas muitas vezes pára no nível chave seguinte
Aqui acontece a Acumulação sob o nível... O que resta a ser rastreado é o momento em que há uma saída desta Zona de Acumulação