Lilita Bogachkova #:

Lilita

Litita. É correcto?

Ou para escrever em inglês? Como se soletra?

Peço desculpa antecipadamente pela pronúncia incorrecta.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Nenhum indicador lhe dirá que a tendência mudou.

Não é necessário discutir mais porque não disse o que o indicador irá mostrar no futuro. Eu disse que estava a olhar para as leituras dos indicadores como níveis de preços em que o movimento dos preços mudou de direcção.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Nunca irá detectar uma mudança de tendência num gráfico diário ou de 4h por RSI.

Lilita Bogachkova #:

Eu disse que estava a olhar para as leituras dos indicadores como níveis de preços em que o movimento dos preços mudou de direcção.

Pelo que escrevi acima, presumo que não estás a negociar.

Mas essa é apenas a minha suposição.

 

Do meu ponto de vista, o preço move-se sempre da mesma maneira. Por exemplo.

Aqui está a tabela horária. Há uma pequena consolidação e uma saída da mesma. Após o novo ensaio, fiz uma troca de compra.

O mesmo par, mas a partir do gráfico de 5M. Há uma pequena consolidação e o reteste desta zona. Não é um movimento de preços perfeito?)))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Será que um interfere com o outro?
A maioria das pessoas é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pode mesmo olhar, enquanto ainda fala e faz algo com as suas mãos, o que já são 3 acções :)

 
Vitaly Muzichenko #:

Será que um interfere com o outro?
A maioria das pessoas pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pode até olhar, falar e fazer algo com as suas mãos, que são 3 acções :)

Bem, isso é compreensível. Tem uma opinião sobre o tema do ramo?

 
Aleksandr Yakovlev #:

Não compreendo o seu ponto de vista!!!

Se estiver a falar de negociação forex, então o Mercado MQL mostra o produto com o qual negoceio. Já há 6 anos foram lançadas as bases para a ideia de níveis universais relevantes para diferentes instrumentos financeiros.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Bem, tudo isso é compreensível. Alguma opinião sobre o tema do ramo?

Sim, eu fiz.

---

Como é frequentemente o caso, se o preço tiver deixado o canal e não tiver atravessado 3 canais de distância, há uma grande possibilidade de uma inversão íngreme.

Marquei 2 zonas na imagem do ecrã.

Se não for além de 1.1385, há um grande curto-circuito, e se for e for, podemos considerar novamente uma posição longa.

 
Lilita Bogachkova #:

Se estiver a falar de negociação forex, então o Mercado MQL mostra o produto com o qual negoceio. Já há 6 anos foram lançadas as bases para a ideia de níveis universais relevantes para diferentes instrumentos financeiros.

E tudo isso blá blá blá blá.

Com a vossa permissão, referir-me-ei a vós como "vós".

Pode também dirigir-se a mim como a si.

Você. como era costume na Rússia antiga.

Foi a palavra "Y" que aproximou os russos uns dos outros.

De acordo com a ideologia romana, a palavra "você" deveria dividir os russos.

Olha, Lilita, ganhaste dinheiro com isto?

 
Aleksandr Yakovlev #:

E tudo isso blá blá blá blá.

Com a sua permissão, vou referir-me a si como 'Y'.

E dirija-se a mim como o faz.

"Y"... como era costume na Rússia antiga.

Foi a palavra "Y" que aproximou os russos uns dos outros.

De acordo com a ideologia romana, a palavra "você" deveria dividir os russos.

Olha, Lilita, ganhaste dinheiro com isto?

O que lhe posso responder? Se eu disser "sim", perguntar-me-ão onde está o sinal que confirma as minhas palavras. Posso responder que este website é um espaço público, e não publicarei mais informação num espaço público do que é necessário. Como em qualquer outro website, não é necessário publicar informação sobre si próprio.

