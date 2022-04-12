Área de acúmulo e tendência - página 15
Não estou a dar mais conselhos, não estou interessado aqui.
Registou-se no site há 15 minutos apenas para escrever que não está interessado?
Que esquisito))))
A libra está a aproximar-se de 1,33700. Deveríamos procurar aí pontos de inversão.
Para o canadiano, já fiz um screenshot para esta semana. Tudo aconteceu como na imagem do ecrã.
Um pequeno sinal de venda acaba de se formar sobre o iene. Teremos de deixar os ofícios para passar a noite.
Foi formado um sinal de venda sobre o canadiano. Haverá uma ligeira queda no preço.
Existe um ponto de entrada no iene a partir de uma pequena zona de acumulação.
Esta pequena zona está dentro de uma zona maior.
Após a saída, estarei a reabastecer.
1 sinal a mais formou-se
Há um sinal para o norte na véspera.