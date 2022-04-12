Área de acúmulo e tendência - página 15

Novo comentário
 
Akula7777 #:
Não estou a dar mais conselhos, não estou interessado aqui.

Registou-se no site há 15 minutos apenas para escrever que não está interessado?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Registou-se no site há 15 minutos apenas para escrever que não está interessado?

Que esquisito))))

 
Oh, já percebi. Está bêbado ou bêbado, é ele. Ele foi apagado. Provavelmente, tem uma nova conta.
 

A libra está a aproximar-se de 1,33700. Deveríamos procurar aí pontos de inversão.


 

Para o canadiano, já fiz um screenshot para esta semana. Tudo aconteceu como na imagem do ecrã.


 

Um pequeno sinal de venda acaba de se formar sobre o iene. Teremos de deixar os ofícios para passar a noite.


 

Foi formado um sinal de venda sobre o canadiano. Haverá uma ligeira queda no preço.


 

Existe um ponto de entrada no iene a partir de uma pequena zona de acumulação.

Esta pequena zona está dentro de uma zona maior.

Após a saída, estarei a reabastecer.


 

1 sinal a mais formou-se


 

Há um sinal para o norte na véspera.


1...891011121314151617
Novo comentário