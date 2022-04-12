Área de acúmulo e tendência - página 5
Aumentar o volume do negócio não será aborrecido )). Quais são as suas regras para sair de uma posição?
Não há necessidade disso. Não estou aborrecido.
Há vários parâmetros. Mas o principal é a inversão do sinal.
A saída é a emergência de uma nova zona de acumulação. É assim que eu a entendo?
Bem, quase. Mas não é só nisso que estou a confiar. Várias técnicas.
O nível TP onde a seta repousa é mostrado.
É claro que pode haver uma tendência e depois haverá um amargo pesar sobre o encerramento prematuro de uma posição lucrativa. Mas também há aqui variantes. Muito provavelmente, haverá um salto a partir do nível. Num reinício de movimento descendente, confirmado por uma quebra do nível, nada impede, por exemplo, que se retome uma posição.
O acordo foi feito a partir da zona de resistência.
Após a saída do canal formado, farei o comércio principal para o alvo inferior.
Todos estes quadrados e rectângulos são MUITO subjectivos, eu quero "desenhar" neste lugar ou um pouco mais..., dependendo de como me sinto e de quanto bebi antes...
Mais uma vez, como testar esta "pintura rupestre" ...?
Isso requer muita experiência comercial e olhos asfaltados dos gráficos.
Penso que o senhor está entre eles. E para testar, tem de compreender
não se trata apenas de quadrados. Há muitos parâmetros diferentes a considerar
para decidir onde e como desenhar esses quadrados.
Estou a ver! Só não é possível testar...
É uma pena... No entanto...
Sim, não se pode escrever um robô sobre isso.
