Área de acúmulo e tendência - página 5

Novo comentário
 
Vitali Kadel #:

Aumentar o volume do negócio não será aborrecido )). Quais são as suas regras para sair de uma posição?

Não há necessidade disso. Não estou aborrecido.

Há vários parâmetros. Mas o principal é a inversão do sinal.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Não há necessidade disso. Não estou aborrecido.

Alguns parâmetros. Mas o principal é a inversão do sinal.

A saída é a emergência de uma nova zona de acumulação. É assim que eu a entendo?

 
Vitali Kadel #:

a saída é a emergência de uma nova zona de acumulação. é assim que eu a entendo?

Bem, quase. Mas não é só nisso que estou a confiar. Várias técnicas.

 
Vitali Kadel #:

Aumentar o volume do negócio não será aborrecido )). Quais são as suas regras para sair de uma posição?

O nível TP onde a seta repousa é mostrado.

É claro que pode haver uma tendência e depois haverá um amargo pesar sobre o encerramento prematuro de uma posição lucrativa. Mas também há aqui variantes. Muito provavelmente, haverá um salto a partir do nível. Num reinício de movimento descendente, confirmado por uma quebra do nível, nada impede, por exemplo, que se retome uma posição.

 

O acordo foi feito a partir da zona de resistência.

Após a saída do canal formado, farei o comércio principal para o alvo inferior.


 
Aleksandr Yakovlev #:


Vários parâmetros. Mas o principal é a inversão do sinal.

Todos estes quadrados e rectângulos são MUITO subjectivos, eu quero "desenhar" neste lugar ou um pouco mais..., dependendo de como me sinto e de quanto bebi antes...

Mais uma vez, como testar esta "pintura rupestre" ...?

 
Serqey Nikitin #:

Todos estes quadrados e rectângulos são MUITO subjectivos, eu quero "desenhar" neste lugar, ou posso desenhar um pouco mais..., dependendo de como me sinto e de quanto bebi antes...

Mais uma vez, como testar esta "pintura rupestre" ...?

Isso requer muita experiência comercial e olhos asfaltados dos gráficos.

Penso que o senhor está entre eles. E para testar, tem de compreender

não se trata apenas de quadrados. Há muitos parâmetros diferentes a considerar

para decidir onde e como desenhar esses quadrados.

 
Aleksandr Yakovlev #:

É necessária muita experiência de comércio e olhos esbugalhados dos gráficos.

Penso que o senhor está entre eles. E para testar, tem de compreender

não se trata apenas de quadrados. Há muitos parâmetros diferentes a considerar

para decidir onde e como desenhar os quadrados.

Estou a ver! Só não é possível testar...

É uma pena... No entanto...

 
Serqey Nikitin #:

Estou a ver! Só não é possível testar...

É uma vergonha... mas...

Sim, não se pode escrever um robô sobre isso.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Sim, não se pode escrever um robô sobre isso.

Sim, isso é claro... É o que se chama o método SUBJECTIVO, concebido para pessoas sem "olhos de smog"...
123456789101112...17
Novo comentário