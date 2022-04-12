Área de acúmulo e tendência

Olá a todos e feliz ano novo para vocês, amigos.

Eu gostaria de levantar o tema da zona de acumulação ou zona de consolidação (como queiram chamar-lhe).

Em geral, se houver alguma regularidade, se depois de sair desta zona de acumulação, o preço continuar o seu movimento.

Em geral, este é um dos muitos sistemas de trading que eu queria discutir. Gostaria de lhe mostrar uma imagem que eu usei nos meus negócios.

A suposta discussão sobre os pares de euro dólar, libra dólar, dólar canadiano. Você pode apresentar as suas variantes.

Como você pode ver, há certas zonas (pequenas) e há uma reação sobre elas.

Eu gostaria de recolher estatísticas com a sua ajuda. Espero que você possa me ajudar))))



A nuvem de Ishimoku não é uma zona de acumulação?
 
Vladimir Baskakov #:
A nuvem de Ishimoku não é uma zona de acumulação?

Em princípio sim, mas não existem limites claros a partir dos quais se possa entrar num acordo. Mas esta é apenas a minha opinião.

Aleksandr Yakovlev #:

Em princípio sim, mas não existem limites claros a partir dos quais se possa entrar num acordo. Mas esta é apenas a minha opinião.

Bem, os seus limites também não são assim tão grandes. Mas não precisa de desenhar e pode vê-lo no seu smartphone em qualquer altura
 
Ok, chamemos-lhes níveis ou zonas. O significado é o mesmo, o preço parou nestes lugares antes de mudar de direcção ou continua para o nível seguinte.

Por exemplo, a análise dos níveis de sobrecompra e sobrevenda do indicador RSI no período de tempo H2 de 01.01.1990.

Níveis apresentados no período de tempo D1

EURUSDDaily


Níveis afixados no período de tempo W1

EURUSDWeekly


Antes de continuarmos com o tema dos níveis universais, queria compreender como se define esta área(zona de acumulação ou zona de consolidação).

 
Antes de mais olho para o gráfico de 4 horas ou diário onde está o preço e depois de 30m ou 15m procuro um ponto de entrada.

Faço-o com um dos muitos ao longo dos últimos anos.


Gostaria de ouvir a vossa opinião.

 
Se bem entendi, não verifiquem se tal zona existiu historicamente (na gama de preços especificada).

 
Historicamente, tudo já foi trabalhado.

A menos, claro, que houvesse um cruzamento.

Quer dizer, se se atirar um nível da história que tenha sido atravessado uma, duas ou mais vezes,,,,,,..,

já não é assim tão importante. É preciso olhar para os níveis mais próximos.

 
Perguntei-me se as leituras do indicador RSI formam algum padrão que possa ser observado como níveis de preços onde o indicador indica uma mudança na tendência. Penso que tal padrão existe, pode ser claramente visto nas imagens anexas acima.

 
Não Lolita, estás enganado. Nenhum indicador lhe dirá que a tendência mudou.

 
Lilita

