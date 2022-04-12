Área de acúmulo e tendência
Olá a todos e feliz ano novo para vocês, amigos.
Gostaria de levantar o tema da zona de acumulação ou zona de consolidação (como quiserem chamar-lhe).
Em geral, se houver alguma regularidade, se depois de sair desta zona de acumulação, o preço continuar o seu movimento.
Em geral, este é um dos muitos sistemas comerciais que eu queria discutir. Gostaria de vos mostrar um screenshot que utilizei nos meus ofícios.
A suposta discussão sobre os pares de euro dólar, libra dólar, dólar canadiano. Pode apresentar as suas variantes.
Como se pode ver, existem certas zonas (pequenas) e há uma reacção sobre elas.
Gostaria de recolher estatísticas com a vossa ajuda. Espero que me possam ajudar))))
Antes de continuarmos com o tema dos níveis universais, queria compreender como se define esta área(zona de acumulação ou zona de consolidação).
OK, chamemos-lhes níveis ou zonas. O significado é o mesmo, o preço parou nestes locais antes de mudar de direcção ou continua para o nível seguinte.
Por exemplo, a análise dos níveis de sobrecompra e sobrevenda do indicador RSI no período de tempo H2 de 01.01.1990.
Níveis apresentados no período de tempo D1
Níveis afixados no período de tempo W1
Antes de continuar com o tema dos níveis universais, queria compreender como se define esta área(zona de acumulação ou zona de consolidação).
Antes de mais olho para o gráfico de 4 horas ou diário onde está o preço e depois de 30m ou 15m procuro um ponto de entrada.
Faço-o com um dos muitos ao longo dos últimos anos.
Gostaria de ouvir a vossa opinião.
Se bem entendi, não olhe de todo para ver se tal área existiu historicamente (na gama de preços especificada).
Historicamente, tudo já foi trabalhado.
A menos, claro, que houvesse um cruzamento.
Quer dizer, se se atirar um nível da história que tenha sido atravessado uma, duas ou mais vezes,,,,,,..,
já não é assim tão importante. É preciso olhar para os níveis mais próximos.
Gostaria de ouvir a vossa opinião.
Perguntei-me se as leituras do indicador RSI formam algum padrão que possa ser observado como níveis de preços onde o indicador indica uma mudança na tendência. Penso que tal padrão existe, pode ser claramente visto nas imagens anexas acima.
Perguntei-me se as leituras do indicador RSI formam algum tipo de padrão que possa ser observado como níveis de preços onde o indicador indica uma mudança na tendência. Penso que tal padrão existe, pode ser claramente visto nas imagens anexas acima.
Não Lolita, estás enganado. Nenhum indicador lhe dirá que a tendência mudou.
