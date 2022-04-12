Área de acúmulo e tendência - página 6

Aleksandr Yakovlev #:

Sim, não se pode escrever um robô sobre isso.

e o que é a Acumulação - qual é a definição?

Segundo, o que é Tendência, a definição.

 
Sergey Lazarenko #:

Wikipedia para o resgate))))

Estou um pouco ocupado com outras coisas aqui - negociar, não explicar palavras.
 
Aleksandr Yakovlev #:

Wikipedia para o resgate))))

Estou um pouco ocupado com outras coisas aqui - negociar, não explicar palavras.

por isso a wikipedia tem uma redacção diferente. Se não consegue definir acumulação e tendência, o que faz a seguir?

 
Sergey Lazarenko #:

por isso a wikipedia tem uma redacção diferente. Se não consegue definir acumulação e tendência, o que faz a seguir?

Ei, ei, cuidado, mano. Não é esse o objectivo desta conversa. Pode ou não pode.

Estou no meio de outra coisa aqui. Se não souber as palavras simples.

esse é o seu problema. Não responderei mais a perguntas e invectivas como essa.

Se tem algo a dizer sobre o assunto, diga-o.

 

Um pouco sobre a avaria. Mas eu gostaria de ver um novo teste correcto.


 

Há um pequeno reteste. O último comércio foi eliminado.

Mas, tal como planeado, fez uma troca a partir do novo ensaio.

O tempo dirá o que acontece a seguir.


 

Bem, em princípio o preço funcionou bem.

O preço passou de 20 pips e fechei metade do negócio e coloquei-o numa Buy.

À espera de mais))))


 

Há um desenvolvimento de 50/50 em cada situação.

Tudo o que resta é encontrar lugares onde se possa fazer uma troca com uma descolagem pelo menos duas vezes maior do que a paragem.

Isto implica calcular a ATR para que a paragem esteja dentro de limites razoáveis e a tomada esteja realmente ao alcance.

Trabalhar com acumulações e caixas é um dos melhores métodos. Após o preço ter saído da acumulação, tem uma margem de TAEG. Mas a previsibilidade é ainda 50/50. É tudo uma questão de RR.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Há um desenvolvimento de 50/50 em cada situação.

Tudo o que resta é encontrar lugares onde se possa fazer uma troca com uma descolagem pelo menos duas vezes maior do que a paragem.

É aqui que o ATR deve ser calculado para que a paragem esteja dentro de um intervalo razoável e a tomada seja alcançável.

Trabalhar com acumulações e caixas é um dos melhores métodos. Após o preço ter saído da acumulação, tem uma margem de TAEG. Mas a previsibilidade é ainda 50/50. É tudo uma questão de RR.

A sua opinião é ouvida))))

Aleksandr Yakovlev #:

A sua opinião é ouvida))))

Eu não procuraria uma zona de acumulação mas sim uma zona de contracção. Muito melhor. Fractais, dois superiores e dois inferiores são convenientes de encontrar.
Desenhar duas linhas de tendência e obter um triângulo afunilado com um ponto de entrada
