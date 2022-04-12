Área de acúmulo e tendência - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sim, não se pode escrever um robô sobre isso.
e o que é a Acumulação - qual é a definição?
Segundo, o que é Tendência, a definição.
e o que é a Acumulação - qual é a definição?
Segundo, o que é Tendência, definição.
Wikipedia para o resgate))))Estou um pouco ocupado com outras coisas aqui - negociar, não explicar palavras.
Wikipedia para o resgate))))Estou um pouco ocupado com outras coisas aqui - negociar, não explicar palavras.
por isso a wikipedia tem uma redacção diferente. Se não consegue definir acumulação e tendência, o que faz a seguir?
por isso a wikipedia tem uma redacção diferente. Se não consegue definir acumulação e tendência, o que faz a seguir?
Ei, ei, cuidado, mano. Não é esse o objectivo desta conversa. Pode ou não pode.
Estou no meio de outra coisa aqui. Se não souber as palavras simples.
esse é o seu problema. Não responderei mais a perguntas e invectivas como essa.
Se tem algo a dizer sobre o assunto, diga-o.
Um pouco sobre a avaria. Mas eu gostaria de ver um novo teste correcto.
Há um pequeno reteste. O último comércio foi eliminado.
Mas, tal como planeado, fez uma troca a partir do novo ensaio.
O tempo dirá o que acontece a seguir.
Bem, em princípio o preço funcionou bem.
O preço passou de 20 pips e fechei metade do negócio e coloquei-o numa Buy.
À espera de mais))))
Há um desenvolvimento de 50/50 em cada situação.
Tudo o que resta é encontrar lugares onde se possa fazer uma troca com uma descolagem pelo menos duas vezes maior do que a paragem.
Isto implica calcular a ATR para que a paragem esteja dentro de limites razoáveis e a tomada esteja realmente ao alcance.
Trabalhar com acumulações e caixas é um dos melhores métodos. Após o preço ter saído da acumulação, tem uma margem de TAEG. Mas a previsibilidade é ainda 50/50. É tudo uma questão de RR.
Há um desenvolvimento de 50/50 em cada situação.
Tudo o que resta é encontrar lugares onde se possa fazer uma troca com uma descolagem pelo menos duas vezes maior do que a paragem.
É aqui que o ATR deve ser calculado para que a paragem esteja dentro de um intervalo razoável e a tomada seja alcançável.
Trabalhar com acumulações e caixas é um dos melhores métodos. Após o preço ter saído da acumulação, tem uma margem de TAEG. Mas a previsibilidade é ainda 50/50. É tudo uma questão de RR.
A sua opinião é ouvida))))
A sua opinião é ouvida))))