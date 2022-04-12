Área de acúmulo e tendência - página 3
O que posso dizer-vos? Se eu disser que sim, perguntar-me-ão onde está o sinal que confirma o que estou a dizer. Posso responder que este website é um espaço público e não publicarei mais informação num espaço público do que é necessário. Tal como qualquer outro website, não precisa de publicar informação sobre si próprio.
Não, não o farei. Acredito na sua palavra.
Fez uma boa vida com isso?E a sua resposta será suficiente.
Não, não vou perguntar. Acredito na sua palavra.
Ganhou bom dinheiro com isso?
É um tamanho relativo, e depende daquilo com que está a ser comparado.
É um tamanho relativo, e depende daquilo com que está a ser comparado.
discussão fora de tópico
Uma comparação a partir das próprias necessidades.
Vou apagá-lo em breve.
Acolhedor.
Por exemplo, aqui está a situação na véspera.
Uma pequena zona de acumulação. À espera de uma saída
e no ponto de compra.
Vejamos como se desenvolverão os eventos.
Olá a todos e feliz ano novo para vocês, amigos.
Gostaria de levantar o tema da zona de acumulação ou zona de consolidação (como quiserem chamar-lhe).
Em geral, se houver alguma regularidade, se depois de sair desta zona de acumulação, o preço continuar o seu movimento.
Em geral, este é um dos muitos sistemas comerciais que eu queria discutir. Gostaria de vos mostrar uma imagem de ecrã que utilizei nos meus ofícios.
A suposta discussão sobre os pares de euro dólar, libra dólar, dólar canadiano. Pode apresentar as suas variantes.
Como se pode ver, existem certas zonas (pequenas) e há uma reacção sobre elas.
Gostaria de recolher estatísticas com a vossa ajuda. Espero que me possam ajudar))))
Há um padrão. Mas de que forma irá funcionar, não há padrão. A média é de 50/50. Está a escavar no sítio errado.
É isso que eu quero descobrir.
Aqui está uma situação quase semelhante na libra, por exemplo.
Há uma certa zona e uma saída com um novo teste.
ganhar juízo, que zona, que testes...há um plano de um dia para o outro (que tal de um dia para o outro - na imagem do ecrã há um plano interanual) e uma abertura de mercado. É O QUE É. Quase não há actividade durante a noite, durante o dia ela sobe acentuadamente por ordens de magnitude. Com o crescimento explosivo das amplitudes há um aparecimento de "testes/retestos".
Com a sua ajuda, quase todos os dias é marcado com zonas/retestos/quebras dessa forma :-)
Essa é a sua opinião. Mantenho-me fiel ao meu.
Veremos em geral.