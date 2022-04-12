Área de acúmulo e tendência - página 3

Por exemplo, aqui está a situação na véspera.

Uma pequena zona de acumulação. À espera de uma saída

e no ponto de compra.

Vejamos como se desenvolverão os eventos.


 
Aleksandr Yakovlev:

Olá a todos e feliz ano novo para vocês, amigos.

Gostaria de levantar o tema da zona de acumulação ou zona de consolidação (como quiserem chamar-lhe).

Em geral, se houver alguma regularidade, se depois de sair desta zona de acumulação, o preço continuar o seu movimento.

Em geral, este é um dos muitos sistemas comerciais que eu queria discutir. Gostaria de vos mostrar uma imagem de ecrã que utilizei nos meus ofícios.

A suposta discussão sobre os pares de euro dólar, libra dólar, dólar canadiano. Pode apresentar as suas variantes.

Como se pode ver, existem certas zonas (pequenas) e há uma reacção sobre elas.

Gostaria de recolher estatísticas com a vossa ajuda. Espero que me possam ajudar))))



O padrão está lá. Mas de que forma irá funcionar, não há padrão. A média é de 50/50. Está a escavar no sítio errado.

 
Ilya Vasenin #:

Há um padrão. Mas de que forma irá funcionar, não há padrão. A média é de 50/50. Está a escavar no sítio errado.

É isso que eu quero descobrir.

 

Aqui está uma situação quase semelhante na libra, por exemplo.

Há uma certa zona e uma saída com um novo teste.


 
Aleksandr Yakovlev #:

Aqui está uma situação quase semelhante na libra, por exemplo.

Há uma certa zona e uma saída dela com um novo teste.


Venha a si, que zona, que testes...há um plano de um dia para o outro (que tal de um dia para o outro - na imagem do ecrã há um plano interanual) e uma abertura de mercado. É O QUE É. Quase não há actividade durante a noite, durante o dia ela sobe acentuadamente por ordens de magnitude. Com o crescimento explosivo das amplitudes há um aparecimento de "testes/retestos".

Com a sua ajuda, quase todos os dias é marcado com zonas/retestos/partidas desta forma :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

ganhar juízo, que zona, que testes...há um plano de um dia para o outro (que tal de um dia para o outro - na imagem do ecrã há um plano interanual) e uma abertura de mercado. É O QUE É. Quase não há actividade durante a noite, durante o dia ela sobe acentuadamente por ordens de magnitude. Com o crescimento explosivo das amplitudes há um aparecimento de "testes/retestos".

Com a sua ajuda, quase todos os dias é marcado com zonas/retestos/quebras dessa forma :-)

Essa é a sua opinião. Mantenho-me fiel ao meu.

Veremos em geral.

