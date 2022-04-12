Área de acúmulo e tendência - página 11
Diga-me, como se explica a um código para comprar (comprar comércio)
após deixar a zona (acumulação, consolidação, etc.) no novo ensaio.
Mas não imediatamente, mas após um pequeno "arredondamento", como na fotografia.
E não no primeiro toque após o "arredondamento" ?))))
Se não se consegue explicar o código, então a ideia é um disparate, áspero mas verdadeiro. Isto é, as suas fantasias.
E isso é apenas 1 ponto. Da mesma forma, também aplico canais inclinados e saídas dos mesmos.
+ movimentos de impulso em pequenos TF (excepto 1m) e a sua interrupção por impulsos mais fortes nos volumes. (Volume padrão)
E muito mais..... Não creio que seja possível prescrever isto.
Portanto, é aleatório.
Não, tudo está num pacote.
A forma mais fácil é provavelmente através de um ziguezague.
É um tópico que a Gerchik utiliza com grande detalhe
Feliz Natal para si. Vejo o seu ponto de vista sobre a mesmice ou não. Posso ver
que o meu TS está a funcionar e eu estou a tentar manter-me fiel a ele. Mas eu não tenho tudo
testado e trabalhado. Há ruídos comerciais, e eles interferem.
Não há como fugir deles. É por isso que ainda estou a testar e a trabalhar.
Os meus estudos nunca irão terminar no mercado.
O que se pode partilhar? Gabar-se?
Depois das férias, estou a trabalhar no meu trabalho de TS e optimização com o foco na análise técnica e no fundo informativo (por vezes não olho para o que se passa no calendário económico durante semanas), ou seja O especialista estima que Warren Buffett, Rey Dalio são pessoas com capital e podem pagar mais do que uma calculadora, em particular Buffett há alguns anos atrás sugeriu que, de acordo com a sua metodologia (indicadores contabilísticos), a selecção de acções não tem potencial no mercado e eles limitam-se a sentar-se com o que têm, e no dinheiro, no entanto o S/P cresce. Ray Dalio está a utilizar a diversificação . Interessante ouvir a sua avaliação da situação , dado que provavelmente têm peritos (departamentos) que avaliam sectores da economia . E isto é apenas um fragmento (puzzle), e uma vez que os mercados estão todos interligados, para o panorama geral, concordo que "a aprendizagem nunca terminará" .
Para ouvir a sua avaliação da situação precisa de ter milhões de dólares na sua conta, e não uma centena
Os analistas financeiros nem sempre se dão ao trabalho de calcular, recolhem informações a vários níveis e formam uma avaliação do mercado. E é fácil separar-se de dezenas de milhares, simplificando a situação.