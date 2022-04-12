Área de acúmulo e tendência - página 12

Veniamin Skrepkov #:

Os analistas financeiros nem sempre se dão ao trabalho de calcular, recolhem informações a vários níveis e formam uma avaliação do mercado. E é fácil separar-se de dezenas de milhares, simplificando a situação.

Analistas financeiros... É como na banca de investimento? Engraçado
 
Vladimir Baskakov #:
Analistas financeiros ... É como investir? Engraçado

Não me preocupo em ouvir regularmente previsões de terceiros, mas tenho uma ideia, algumas pessoas apresentam o material com um argumento lógico, outras apenas "cortam a verdade", e quando

têm uma mistura de "maquilhagem analítica" - uma cabeça raspada com um casaco de marca, é engraçado.

 

Um comércio de compra a partir do limite inferior da zona. Já fechou metade dela.

Se o preço se mover como na imagem do ecrã, acrescentarei a troca.

 

nem todos os números das PME são igualmente úteis

especialmente para aqueles que estão à procura de zonas marginais

;)

Aleksandr Yakovlev #:

Um comércio de compra a partir do limite inferior da zona. Já fechou metade dela.

Se o preço se mover como na imagem do ecrã, acrescentarei a troca.


O Canadá subirá desde que o petróleo suba! Veja o gráfico semanal, não os 15 min)

 
dryun777 #:

Obrigado pela informação.

Não dou ouvidos a conselhos))

Aleksandr Yakovlev #:

Obrigado pela informação.

Não dou ouvidos a conselhos))

hmm, bem, senta-te nos minutos de menos!)))
dryun777 #:
hmm, bem, senta-te bem!!!)))
Mano, finalmente estás de volta! A única pessoa sã aqui!
Vladimir Baskakov #:
Mano, finalmente estás de volta! A única pessoa sã aqui.
Todos parecem diferentes no novo ano) - estranho, mudado, zangado, o que há de errado com as pessoas?
dryun777 #:
Ainda não aprenderam a negociar, é por isso que se estão a peidar
