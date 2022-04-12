Área de acúmulo e tendência - página 10

Uladzimir Izerski #:

Nem por isso.

A componente de preços de AT é trabalhada em primeiro lugar. E com a acumulação de liquidez, o resto.

É um truque padrão para se obter lucro).

Certo, certo... tudo acontece quando a liquidez é acumulada, mas a componente do preço é trabalhada primeiro , ou seja, até o preço atingir o nível pretendido - tudo permanecerá na mesma...

Сергей Криушин #:

certo, certo... tudo acontece com a acumulação de liquidez, mas a componente do preço é trabalhada primeiro , ou seja, até o preço tomar o seu nível pretendido, tudo será o mesmo...

O seu raciocínio está correcto, a taxa não é muito, mas já existe um excesso de taxas com pouco transbordo de investimentos rentáveis por muito dinheiro. Este é o primeiro passo.

 
Uladzimir Izerski #:

O seu raciocínio está correcto, as apostas não são grandes, mas o lado positivo já está presente nas apostas com pouco transbordo de investimentos rentáveis por muito dinheiro. Este é o primeiro passo.

Isto é, o lento fluxo de dinheiro/capital para as moedas dos portos seguros já começou - saída de capital para o estrangeiro, para o iene e para outros lugares... e então porque precisamos de dinheiro se não precisamos dele, tal como nós - muita moeda, mas ele tem peso morto até se desvalorizar completamente, como um fundo nacional de salvamento.... só para o caso de...)))

Сергей Криушин #:

Isto é, começou uma lenta saída de dinheiro/capital para moedas de asilo - saída de capital para o estrangeiro, para o iene e para outros lugares... e então porque precisamos de dinheiro se não precisamos dele, tal como nós - muita moeda, mas é peso morto até desvalorizar completamente, como um fundo de resgate nacional... só para o caso de...)))

A questão é essencialmente dinheiro vazio a tentar converter. Todos no mundo se querem lixar uns aos outros.

 
Uladzimir Izerski #:

Penso que a guerra contra as moedas é vista em termos de inflação. O dólar tem sido sempre forte. Mas eles dizem que será enfraquecido.

Olhamos para os EUA:

Também se podem comparar as taxas dos bancos centrais.

Em países onde a inflação está em queda, significa que a moeda nacional está a ficar mais forte. Mas isto é assim do ponto de vista de uma "taxa de câmbio justa".

No entanto, a fim de encher os cofres mais rapidamente, a moeda não parece mais forte. Penso que se trata de uma intervenção artificial.

A gasolina está a ficar mais cara porque o petróleo está a ficar mais caro (lógico)

A gasolina está a ficar mais cara porque o petróleo está a ficar mais barato e não é rentável produzi-lo (lógico)

 

Ansioso por um passo semelhante em relação ao canadiano.


Aleksandr Yakovlev #:

Ansioso por um passo semelhante em relação ao canadiano.


Tem de viver perto do terminal. Alguma forma de automatizar esta criação?
 
Vladimir Baskakov #:
Tem de viver perto do terminal. Há alguma forma de automatizar esta criação?

Olá Vov. Não sou um programador, por isso não sei o que responder.

Aleksandr Yakovlev #:

Olá Vov. Não sou um programador, por isso não sei o que responder.

O freelancing está lá, tudo será feito se os critérios forem formalizados
 
Vladimir Baskakov #:
O freelance está lá, tudo será feito se os critérios forem formalizados

Diga-me, como se explica a um código para comprar (comprar comércio)

após deixar a zona (acumulação, consolidação, etc.) no novo ensaio.

Mas não imediatamente, mas após um pequeno "arredondamento", como na fotografia.

E não no primeiro toque após o "arredondamento" ?))))

