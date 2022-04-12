Área de acúmulo e tendência - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Nem por isso.
A componente de preços de AT é trabalhada em primeiro lugar. E com a acumulação de liquidez, o resto.
É um truque padrão para se obter lucro).
Certo, certo... tudo acontece quando a liquidez é acumulada, mas a componente do preço é trabalhada primeiro , ou seja, até o preço atingir o nível pretendido - tudo permanecerá na mesma...
Ainda não percebi... a inflação é - é... o que mais se precisa para voar para baixo sem parar, e bem, consegui-la ainda há alguma liquidez a amortecer uma aterragem íngreme... e a taxa, pelos nossos padrões, não subiu assim tanto...)))
certo, certo... tudo acontece com a acumulação de liquidez, mas a componente do preço é trabalhada primeiro , ou seja, até o preço tomar o seu nível pretendido, tudo será o mesmo...
Ainda não percebi... a inflação está lá... que mais precisa de descer sem parar, e, bem, eu compreendo que ainda há alguma liquidez que amortece uma aterragem íngreme... e a taxa, pelos nossos padrões, não subiu assim tanto...)
O seu raciocínio está correcto, a taxa não é muito, mas já existe um excesso de taxas com pouco transbordo de investimentos rentáveis por muito dinheiro. Este é o primeiro passo.
O seu raciocínio está correcto, as apostas não são grandes, mas o lado positivo já está presente nas apostas com pouco transbordo de investimentos rentáveis por muito dinheiro. Este é o primeiro passo.
Isto é, o lento fluxo de dinheiro/capital para as moedas dos portos seguros já começou - saída de capital para o estrangeiro, para o iene e para outros lugares... e então porque precisamos de dinheiro se não precisamos dele, tal como nós - muita moeda, mas ele tem peso morto até se desvalorizar completamente, como um fundo nacional de salvamento.... só para o caso de...)))É isso, fim do comércio - fora para descansar também...))
Isto é, começou uma lenta saída de dinheiro/capital para moedas de asilo - saída de capital para o estrangeiro, para o iene e para outros lugares... e então porque precisamos de dinheiro se não precisamos dele, tal como nós - muita moeda, mas é peso morto até desvalorizar completamente, como um fundo de resgate nacional... só para o caso de...)))É isso, fim do comércio - vá descansar também...))
A questão é essencialmente dinheiro vazio a tentar converter. Todos no mundo se querem lixar uns aos outros.
A questão é essencialmente dinheiro vazio a tentar converter. Todos no mundo se querem lixar uns aos outros.
Penso que a guerra contra as moedas é vista em termos de inflação. O dólar tem sido sempre forte. Mas eles dizem que será enfraquecido.
Olhamos para os EUA:
Também se podem comparar as taxas dos bancos centrais.
Em países onde a inflação está em queda, significa que a moeda nacional está a ficar mais forte. Mas isto é assim do ponto de vista de uma "taxa de câmbio justa".
No entanto, a fim de encher os cofres mais rapidamente, a moeda não parece mais forte. Penso que se trata de uma intervenção artificial.
A gasolina está a ficar mais cara porque o petróleo está a ficar mais caro (lógico)
A gasolina está a ficar mais cara porque o petróleo está a ficar mais barato e não é rentável produzi-lo (lógico)
Ansioso por um passo semelhante em relação ao canadiano.
Ansioso por um passo semelhante em relação ao canadiano.
Tem de viver perto do terminal. Há alguma forma de automatizar esta criação?
Olá Vov. Não sou um programador, por isso não sei o que responder.
Olá Vov. Não sou um programador, por isso não sei o que responder.
O freelance está lá, tudo será feito se os critérios forem formalizados
Diga-me, como se explica a um código para comprar (comprar comércio)
após deixar a zona (acumulação, consolidação, etc.) no novo ensaio.
Mas não imediatamente, mas após um pequeno "arredondamento", como na fotografia.
E não no primeiro toque após o "arredondamento" ?))))