EUA - Venda de Casas Novas (United States New Home Sales)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Alojamento
Alta N/D 0.694 milh
0.800 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Venda de Casas Novas (New Home Sales) reflete o volume absoluto de vendas de novas casas nos EUA, em termos de dinheiro, no mês de relatórios. No cálculo são tidas em conta as novas casas unifamiliares; esta estatística não inclui edifícios de apartamentos. Adicionalmente, são excluídas as casas construídas por proprietários de terrenos e casas feitas para locação.

Os dados para calcular o indicador são fornecidos pela National Association of Realtors dos EUA.

O Departamento do Censo dos EUA define a venda de uma nova casa como a aceitação de depósito ou assinatura de contrato, contudo, a casa pode estar em qualquer fase da construção, em alguns casos, até mesmo antes da emissão das licenças de construção. O processo pode demorar uma média de 60 dias. Muitas vezes, a transação é acompanhada por um empréstimo hipotecário.

Em vista do acima mencionado, o indicador é considerado importante, em comparação com as vendas de habitações existentes.

Os economistas usam o índice para avaliar o estado do mercado imobiliário. O aumento nas vendas de novas casas aponta para a expansão do mercado imobiliário e crescimento da atividade econômica no país. Os proprietários de instituições financeiras usam o índice para prever o volume de empréstimos hipotecários no curto prazo.

O aumento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do dólar.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Venda de Casas Novas (United States New Home Sales)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
N/D
0.694 milh
0.800 milh
ago. 2025
0.800 milh
0.692 milh
0.664 milh
jul. 2025
0.652 milh
0.688 milh
0.656 milh
jun. 2025
0.627 milh
0.684 milh
0.623 milh
mai. 2025
0.623 milh
0.697 milh
0.722 milh
abr. 2025
0.743 milh
0.683 milh
0.670 milh
mar. 2025
0.724 milh
0.685 milh
0.674 milh
fev. 2025
0.676 milh
0.688 milh
0.664 milh
jan. 2025
0.657 milh
0.680 milh
0.734 milh
dez. 2024
0.698 milh
0.689 milh
0.674 milh
nov. 2024
0.664 milh
0.692 milh
0.627 milh
out. 2024
0.610 milh
0.694 milh
0.738 milh
set. 2024
0.738 milh
0.692 milh
0.709 milh
ago. 2024
0.716 milh
0.689 milh
0.751 milh
jul. 2024
0.739 milh
0.681 milh
0.668 milh
jun. 2024
0.617 milh
0.654 milh
0.621 milh
mai. 2024
0.619 milh
0.669 milh
0.698 milh
abr. 2024
0.634 milh
0.681 milh
0.665 milh
mar. 2024
0.693 milh
0.677 milh
0.637 milh
fev. 2024
0.662 milh
0.638 milh
0.664 milh
jan. 2024
0.661 milh
0.662 milh
0.651 milh
dez. 2023
0.664 milh
0.649 milh
0.615 milh
nov. 2023
0.590 milh
0.717 milh
0.672 milh
out. 2023
0.679 milh
0.716 milh
0.719 milh
set. 2023
0.759 milh
0.692 milh
0.676 milh
ago. 2023
0.675 milh
0.703 milh
0.739 milh
jul. 2023
0.714 milh
0.728 milh
0.684 milh
jun. 2023
0.697 milh
0.721 milh
0.715 milh
mai. 2023
0.763 milh
0.681 milh
0.680 milh
abr. 2023
0.683 milh
0.659 milh
0.656 milh
mar. 2023
0.683 milh
0.652 milh
0.623 milh
fev. 2023
0.640 milh
0.640 milh
0.633 milh
jan. 2023
0.670 milh
0.625 milh
0.625 milh
dez. 2022
0.616 milh
0.633 milh
0.602 milh
nov. 2022
0.640 milh
0.615 milh
0.605 milh
out. 2022
0.632 milh
0.641 milh
0.588 milh
set. 2022
0.603 milh
0.596 milh
0.677 milh
ago. 2022
0.685 milh
0.640 milh
0.532 milh
jul. 2022
0.511 milh
0.640 milh
0.585 milh
jun. 2022
0.590 milh
0.641 milh
0.642 milh
mai. 2022
0.696 milh
0.674 milh
0.629 milh
abr. 2022
0.591 milh
0.766 milh
0.709 milh
mar. 2022
0.763 milh
0.785 milh
0.835 milh
fev. 2022
0.772 milh
0.805 milh
0.788 milh
jan. 2022
0.801 milh
0.776 milh
0.839 milh
dez. 2021
0.811 milh
0.742 milh
0.725 milh
nov. 2021
0.744 milh
0.770 milh
0.662 milh
out. 2021
0.745 milh
0.769 milh
0.742 milh
set. 2021
0.800 milh
0.722 milh
0.702 milh
ago. 2021
0.740 milh
0.689 milh
0.708 milh
