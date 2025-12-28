Venda de Casas Novas (New Home Sales) reflete o volume absoluto de vendas de novas casas nos EUA, em termos de dinheiro, no mês de relatórios. No cálculo são tidas em conta as novas casas unifamiliares; esta estatística não inclui edifícios de apartamentos. Adicionalmente, são excluídas as casas construídas por proprietários de terrenos e casas feitas para locação.

Os dados para calcular o indicador são fornecidos pela National Association of Realtors dos EUA.

O Departamento do Censo dos EUA define a venda de uma nova casa como a aceitação de depósito ou assinatura de contrato, contudo, a casa pode estar em qualquer fase da construção, em alguns casos, até mesmo antes da emissão das licenças de construção. O processo pode demorar uma média de 60 dias. Muitas vezes, a transação é acompanhada por um empréstimo hipotecário.

Em vista do acima mencionado, o indicador é considerado importante, em comparação com as vendas de habitações existentes.

Os economistas usam o índice para avaliar o estado do mercado imobiliário. O aumento nas vendas de novas casas aponta para a expansão do mercado imobiliário e crescimento da atividade econômica no país. Os proprietários de instituições financeiras usam o índice para prever o volume de empréstimos hipotecários no curto prazo.

O aumento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do dólar.

Últimos valores: