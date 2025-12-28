Calendário Econômico
EUA - Venda de Casas Novas (United States New Home Sales)
|Alta
|N/D
|0.694 milh
|
0.800 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Venda de Casas Novas (New Home Sales) reflete o volume absoluto de vendas de novas casas nos EUA, em termos de dinheiro, no mês de relatórios. No cálculo são tidas em conta as novas casas unifamiliares; esta estatística não inclui edifícios de apartamentos. Adicionalmente, são excluídas as casas construídas por proprietários de terrenos e casas feitas para locação.
Os dados para calcular o indicador são fornecidos pela National Association of Realtors dos EUA.
O Departamento do Censo dos EUA define a venda de uma nova casa como a aceitação de depósito ou assinatura de contrato, contudo, a casa pode estar em qualquer fase da construção, em alguns casos, até mesmo antes da emissão das licenças de construção. O processo pode demorar uma média de 60 dias. Muitas vezes, a transação é acompanhada por um empréstimo hipotecário.
Em vista do acima mencionado, o indicador é considerado importante, em comparação com as vendas de habitações existentes.
Os economistas usam o índice para avaliar o estado do mercado imobiliário. O aumento nas vendas de novas casas aponta para a expansão do mercado imobiliário e crescimento da atividade econômica no país. Os proprietários de instituições financeiras usam o índice para prever o volume de empréstimos hipotecários no curto prazo.
O aumento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Venda de Casas Novas (United States New Home Sales)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress