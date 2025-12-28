Calendário Econômico
EUA - Preços de Bens Importados (Anual) (United States Import Price Index y/y)
|Baixa
|0.3%
|-
|
0.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.4%
|
0.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Preços de Bens Importados - Anual - (Import Price Index y/y) refletem a variação dos preços de bens e serviços, adquiridos nos Estados Unidos, mas produzidos fora do país, no mês de relatórios em comparação com o mesmo mês do ano anterior.
A maioria dos dados sobre os preços são coletados através de uma sondagem com importadores estadunidenses. A composição da cesta, para o cálculo do índice, é revisada em 25% a cada seis meses. Dessa maneira, é levado em conta o aparecimento no mercado de novos produtos e um declínio na participação relativa dos produtos existentes, no volume de comércio. A cada posição, no cálculo do índice, é atribuído um certo peso. Ao índice é aplicado o ajuste sazonal. Por isso, para sua correta interpretação, os analistas examinam desenvolvimento do índice durante vários meses.
O cálculo do índice inclui todos os produtos, com exceção de bens militares; obras de arte; itens que estavam em uso (incluindo os restaurados e renovados); doações de caridade; equipamentos ferroviários e certos tipos de exportações (bens de capital sob encomenda). O cálculo inclui o transporte aéreo de cargas e de passageiros.
Os Preços de Bens Importados são usados como um deflator para elaboração da estatísticas comerciais de Estado Os economistas usam este indicador para prever a inflação no curto prazo. Além disso, o índice é usado para avaliar as mudanças na estrutura dos fluxos comerciais.
Seu impacto sobre as cotações do dólar está relacionado com a avaliação da inflação. Em geral, seu crescimento tem um efeito favorável sobre o dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Preços de Bens Importados (Anual) (United States Import Price Index y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
