Os Preços de Bens Importados - Anual - (Import Price Index y/y) refletem a variação dos preços de bens e serviços, adquiridos nos Estados Unidos, mas produzidos fora do país, no mês de relatórios em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

A maioria dos dados sobre os preços são coletados através de uma sondagem com importadores estadunidenses. A composição da cesta, para o cálculo do índice, é revisada em 25% a cada seis meses. Dessa maneira, é levado em conta o aparecimento no mercado de novos produtos e um declínio na participação relativa dos produtos existentes, no volume de comércio. A cada posição, no cálculo do índice, é atribuído um certo peso. Ao índice é aplicado o ajuste sazonal. Por isso, para sua correta interpretação, os analistas examinam desenvolvimento do índice durante vários meses.

O cálculo do índice inclui todos os produtos, com exceção de bens militares; obras de arte; itens que estavam em uso (incluindo os restaurados e renovados); doações de caridade; equipamentos ferroviários e certos tipos de exportações (bens de capital sob encomenda). O cálculo inclui o transporte aéreo de cargas e de passageiros.

Os Preços de Bens Importados são usados como um deflator para elaboração da estatísticas comerciais de Estado Os economistas usam este indicador para prever a inflação no curto prazo. Além disso, o índice é usado para avaliar as mudanças na estrutura dos fluxos comerciais.

Seu impacto sobre as cotações do dólar está relacionado com a avaliação da inflação. Em geral, seu crescimento tem um efeito favorável sobre o dólar.

