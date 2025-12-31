O Subíndice de Receita com Serviços do Fed de Dallas (Dallas Fed Services Revenues) mostra a diferença entre o número de entrevistados relatando um aumento nos lucros - no mês de referência em comparação ao mês anterior - e aqueles expressando uma diminuição na receita. Ao calcular o indicador, é aplicado ajuste sazonal. O crescimento do indicador pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar americano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Subíndice de Receita com Serviços do Federal Reserve Bank (FRB) de Dallas (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Revenues)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).