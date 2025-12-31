Calendário Econômico
Subíndice de Receita com Serviços do Federal Reserve Bank (FRB) de Dallas (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Revenues)
O Subíndice de Receita com Serviços do Fed de Dallas (Dallas Fed Services Revenues) mostra a diferença entre o número de entrevistados relatando um aumento nos lucros - no mês de referência em comparação ao mês anterior - e aqueles expressando uma diminuição na receita. Ao calcular o indicador, é aplicado ajuste sazonal. O crescimento do indicador pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar americano.
