O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Core CPI y/y) mostra a variação dos preços de bens e serviços, para a cesta de consumo, no mês de relatórios em comparação com o mesmo mês do ano passado. O índice mostra como variam os preços do ponto de vista do consumidor. Em outras palavras, ele ajuda a estimar a mudança no custo de vida. Seu cálculo exclui os preços de alimentos e energia, devido à sua alta volatilidade.

Os produtos e serviços, incluídos no cálculo do IPC, são divididos nos seguintes grupos principais: alimentos e bebidas, habitação, vestuário, transporte, assistência médica, recreação, educação e comunicação, e outros bens e serviços. Por sua vez, eles são divididos em mais de 200 categorias incluindo cerca de 80 000 itens. O cálculo do índice não inclui impostos de renda e itens de investimento (ações, títulos, apólices de seguros). A diferença do IPC, seu cálculo não inclui o preço de bens importados, bem como os preços dos impostos especiais de consumo.

Os preços dos bens e serviços, utilizados para calcular o índice, são coletados em cerca de 23 000 estabelecimentos comerciais e serviços, por meio de uma pesquisa mensal. A composição da amostra varia periodicamente. Além disso, são utilizadas sondagens com milhares de famílias, em todo o país. O peso para cada elemento é revisto regularmente. O indicador é calculado em comparação com os preços do período de referência, isto é, 1982.

O cálculo do IPC leva em conta os custos de moradores de áreas urbanizadas: profissionais, trabalhadores independentes, desempregados, funcionários públicos e aposentados. O cálculo não leva em conta agricultores, moradores de assentamentos rurais, militares e pessoas detidas em prisões e hospitais psiquiátricos.

O índice de preços ao consumidor é mais frequentemente usado para avaliar a inflação do país. Crescimento nos gastos do consumidor indica inflação crescente.

Além disso, o índice é levado em conta ao ajustar os salários e benefícios sociais. Além disso, o IPC é usado para ajustar a estrutura do imposto de renda, bem como no cálculo do real do PIB.

O crescimento do índice de preços ao consumidor tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar.

