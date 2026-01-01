Экономический календарь
Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса (Bank of England (BoE) Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech)
Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Сектор:
Деньги
|Средняя
|Следующее событие
|Важность
Заместитель Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию (BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Speech) отвечает за надзор над деятельностью кредитных организаций с целью обеспечения устойчивости финансовой системы Великобритании.