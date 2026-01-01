CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Discurso del Vicegobernador del Banco de Inglaterra (BoE) para la Regulación Prudencial, Sam Woods (Bank of England (BoE) Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Banco de Inglaterra (Bank of England)
Sector:
Dinero
Media
Próximo evento Importancia

El Vicegobernador del BoE para la Regulación Prudencial tiene la responsabilidad especial de supervisar las actividades de las organizaciones de crédito para garantizar la sostenibilidad del sistema financiero del Reino Unido.