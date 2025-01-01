Calendario Economico
Discorso del Vice Governatore Woods della Banca d'Inghilterra (BoE) per la Regolamentazione Prudenziale (Bank of England (BoE) Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech)
Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Settore
Denaro
|Medio
|Prossimo Evento
|Importanza
Il Vice Governatore della BoE per la Regolamentazione Prudenziale ha una responsabilità speciale per la supervisione delle attività delle organizzazioni di credito al fine di garantire la sostenibilità del sistema finanziario del Regno Unito.