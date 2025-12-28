O Índice de Preços ao Consumidor na Suíça - Mensal - (Switzerland Consumer Price Index (CPI) m/m) mostra a variação nos preços de uma cesta fixa de bens e serviços no mês de referência em comparação com o mês anterior. A mudança nos preços é levada em conta do ponto de vista dos consumidores. O índice mostra o quanto os consumidores precisam aumentar ou diminuir seus gastos para manter o mesmo volume de consumo.

O CPI reflete uma mudança relativa na inflação ao consumidor em relação ao ano base. Atualmente, o ano de referência é 2015, com um valor de 100. Assim, se o valor atual do índice é de 110 pontos, significa que desde 2015 os preços subiram 10%. Uma vez por ano, a composição da cesta é revisada, isto é, são excluídos os itens que perdem a popularidade e são adicionados os produtos e serviços que são relevantes no momento atual.

O cálculo do índice inclui o custo de todos os principais segmentos do consumo privado: alimentação, vestuário, pagamentos, manutenção da habitação, cuidados de saúde, comunicações, etc. O cálculo do índice inclui fatores de correção para mudança de salários médios ou pensões, para crescimento econômico em termos reais.

Os dados para o cálculo do índice — cerca de 70 000 preços de referência — são coletados por meio de uma pesquisa mensal seletiva de pontos de venda. A pesquisa envolveu cerca de 27 00 varejistas em todo o país - de pequenas lojas a grandes centros comerciais.

O índice de preços ao consumidor é o principal indicador da inflação ao consumidor. Por sua vez, o regulador principalmente se concentra na inflação ao determinar a taxa de juros. Portanto, o crescimento do CPI, normalmente, leva a um aumento nas cotações do franco suíço.

Últimos valores: