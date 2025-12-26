南非国内生产总值(GDP)年率y/y (South Africa Gross Domestic Product (GDP) y/y)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
GDP
|低级别
|2.1%
|0.3%
|
0.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
国内生产总值年率y/y反映了与前一年同一季度相比，指定季度南非生产的全部商品和服务总值的变化。
计算GDP的方法有三种：从生产的角度计算，依据所得收入来计算和从产生支出的角度来计算。
- GDP生产角度计算的方法是基于附加值的计算（从制成品的总值减去中间成本）。
- 基于收入的计算包括四个部分的附加总值：就业补助、产品和生产税减少、总营业盈余和其他收入。
- 支出方法是经济中所有最终支出的总和。这个包含了消费，资本形成总值和商品与服务净出口的最终支出。
南非统计局每季度公布按产量和支出计算的实际国内生产总值(GDP)数据，按对国家GDP做出贡献的行业进行划分。在不同行业的附加值计算中，使用平减指数。此外，数据根据季节进行调整（例如，该计算不包含假期，气候变化，工作时间不足或年假安排等）。
GDP是衡量本国经济状况的主要指标，也是衡量国家发展水平的重要指标。GDP增长可以对兰特报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"南非国内生产总值(GDP)年率y/y (South Africa Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
2.1%
0.3%
0.9%
2 Q 2025
0.6%
0.3%
0.8%
1 Q 2025
0.8%
0.2%
0.8%
4 Q 2024
0.9%
0.2%
0.4%
2 Q 2024
0.3%
0.5%
1 Q 2024
0.5%
1.2%
4 Q 2023
1.2%
0.0%
-0.7%
3 Q 2023
-0.7%
-0.9%
1.5%
2 Q 2023
1.6%
-1.7%
0.2%
1 Q 2023
0.2%
-2.2%
0.8%
4 Q 2022
0.9%
0.6%
4.2%
3 Q 2022
4.1%
1.6%
0.2%
2 Q 2022
0.2%
4.2%
2.7%
1 Q 2022
3.0%
5.9%
1.7%
4 Q 2021
1.7%
9.4%
2.9%
3 Q 2021
2.9%
5.5%
19.1%
2 Q 2021
19.3%
-7.5%
-2.6%
1 Q 2021
-3.2%
-5.0%
-4.2%
4 Q 2020
-4.1%
-6.8%
-6.2%
3 Q 2020
-6.0%
-18.2%
-17.5%
2 Q 2020
-17.1%
0.2%
0.1%
1 Q 2020
-0.1%
-0.1%
-0.5%
4 Q 2019
-0.5%
-1.1%
0.1%
3 Q 2019
0.1%
0.9%
2 Q 2019
0.9%
0.0%
1 Q 2019
0.0%
1.1%
4 Q 2018
1.1%
1.3%
3 Q 2018
1.1%
0.4%
2 Q 2018
0.4%
0.8%
1 Q 2018
0.8%
1.5%
4 Q 2017
1.5%
1.3%
3 Q 2017
0.8%
1.3%
2 Q 2017
1.1%
1.0%
1 Q 2017
1.0%
0.7%
4 Q 2016
0.7%
0.7%
3 Q 2016
0.7%
0.6%
2 Q 2016
0.6%
-0.1%
1 Q 2016
-0.2%
0.6%
4 Q 2015
0.6%
1.0%
3 Q 2015
1.0%
1.2%
2 Q 2015
1.2%
2.1%
1 Q 2015
2.1%
1.3%
4 Q 2014
1.3%
1.6%
3 Q 2014
1.4%
1.3%
2 Q 2014
1.0%
