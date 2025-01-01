CalendarioSezioni

Discorso del membro del Comitato esecutivo Lane della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Executive Board Member Lane Speech)

Unione Europea
EUR, Euro
Banca centrale europea (European Central Bank)
Denaro
Medio
Il discorso dei membri del Comitato esecutivo della BCE può avere un impatto sull'euro a seconda della retorica del discorso e dei suggerimenti che gli analisti possono trovare nel discorso. I membri del comitato esecutivo votano sul tasso di interesse e sulla politica monetaria dell'autorità di regolamentazione europea.