Calendrier économique
Discours de Lane, Membre du Conseil Exécutif de la Banque Centrale Européenne (BCE) (European Central Bank (ECB) Executive Board Member Lane Speech)
Pays :
Union Européenne
EUR, Euro
Secteur
Argent
Discours du Membre Exécutif de la BCE peut avoir un impact sur l’euro en fonction du discours du discours et des indices que les analystes peuvent trouver dans le discours. Les membres Exécutifs du Conseils votent sur les taux d’intérêt et la politique monétaire du régulateur européen.