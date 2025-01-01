DocumentaçãoSeções
Designa-se defunção de associação (membership function) à função que permite calcular o grau de pertinência de um elemento arbitrário do conjunto universal do conjunto difuso. Consequentemente, em todo o domínio, a função de associação dever ter valores no intervalo [0, 1].

Na maioria dos casos, a função de associação é monótona e contínua.

Classe de funções de associação

Descrição

CConstantMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação na forma de uma reta paralela aos eixos coordenados

CCompositeMembershipFunction

Classe para implementar a composição de funções de associação

CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação na forma da diferença entre duas funções sigmóides com parâmetros A1, A2, C1, C2

CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Classe para implementar a função de associação generalizada em forma de sino com parâmetros A, B e C

CNormalCombinationMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação de Gauss dupla com parâmetros B1, B2, Sigma1 e Sigma2

CNormalMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação simétrica de Gauss com parâmetros B e Sigma

CP_ShapedMembershipFunction

Classe para implementar a função de associação em forma de Pi com parâmetros A, B, C e D  

CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação na forma do produto entre duas funções sigmóides com parâmetros A1, A2, C1, C2  

CS_ShapedMembershipFunction

Classe para implementar funções de associação em forma de S com parâmetros A e B  

CTrapezoidMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação trapezoidal com parâmetros X1, X2, X3 e X4  

CTriangularMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação triangular com parâmetros X1, X2, X3  

CSigmoidalMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação sigmóide com parâmetros A e C

CZ_ShapedMembershipFunction

Classe para implementar funções de associação em forma de Z com parâmetros A e B.

IMembershipFunction

Classe base para todas as classes da função de associação.