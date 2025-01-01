- CConstantMembershipFunction
- CCompositeMembershipFunction
- CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
- CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
- CNormalCombinationMembershipFunction
- CNormalMembershipFunction
- CP_ShapedMembershipFunction
- CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
- CS_ShapedMembershipFunction
- CSigmoidalMembershipFunction
- CTrapezoidMembershipFunction
- CTriangularMembershipFunction
- CZ_ShapedMembershipFunction
- IMembershipFunction
Funções de associação
Designa-se defunção de associação (membership function) à função que permite calcular o grau de pertinência de um elemento arbitrário do conjunto universal do conjunto difuso. Consequentemente, em todo o domínio, a função de associação dever ter valores no intervalo [0, 1].
Na maioria dos casos, a função de associação é monótona e contínua.
|
Classe de funções de associação
|
Descrição
|
Classe para implementar uma função de associação na forma de uma reta paralela aos eixos coordenados
|
Classe para implementar a composição de funções de associação
|
Classe para implementar uma função de associação na forma da diferença entre duas funções sigmóides com parâmetros A1, A2, C1, C2
|
Classe para implementar a função de associação generalizada em forma de sino com parâmetros A, B e C
|
Classe para implementar uma função de associação de Gauss dupla com parâmetros B1, B2, Sigma1 e Sigma2
|
Classe para implementar uma função de associação simétrica de Gauss com parâmetros B e Sigma
|
Classe para implementar a função de associação em forma de Pi com parâmetros A, B, C e D
|
Classe para implementar uma função de associação na forma do produto entre duas funções sigmóides com parâmetros A1, A2, C1, C2
|
Classe para implementar funções de associação em forma de S com parâmetros A e B
|
Classe para implementar uma função de associação trapezoidal com parâmetros X1, X2, X3 e X4
|
Classe para implementar uma função de associação triangular com parâmetros X1, X2, X3
|
Classe para implementar uma função de associação sigmóide com parâmetros A e C
|
Classe para implementar funções de associação em forma de Z com parâmetros A e B.
|
Classe base para todas as classes da função de associação.