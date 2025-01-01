- CConstantMembershipFunction
- CCompositeMembershipFunction
- CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
- CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
- CNormalCombinationMembershipFunction
- CNormalMembershipFunction
- CP_ShapedMembershipFunction
- CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
- CS_ShapedMembershipFunction
- CSigmoidalMembershipFunction
- CTrapezoidMembershipFunction
- CTriangularMembershipFunction
- CZ_ShapedMembershipFunction
- IMembershipFunction
멤버십 함수
멤버십 함수는 퍼지 집합에 대한 범용 집합의 임의의 요소의 멤버십 정도를 계산할 수 있는 함수이다. 결과적으로 멤버십 함수의 도메인은 [0, 1] 범위 내에 있어야 합니다.
대부분의 경우 멤버십 함수는 연속적이고 단조롭습니다.
|
멤버십 함수의 클래스
|
설명
|
좌표축과 병렬로 멤버십 함수를 직선으로 구현하기 위한 클래스
|
멤버십 함수 구성을 구현하기 위한 클래스
|
А1, А2, С1 및 С2 매개변수를 갖는 두 시그모이드 함수 간의 차이의 형태로 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스
|
А, B 및 С 매개변수로 일반화된 종모양의 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스
|
B1, B2, Sigma1 및 Sigma2 매개변수를 사용하여 양방향 가우스 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스
|
B 및 Sigma 매개변수를 사용하여 대칭 가우스 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스
|
А, B, С 및 D 매개변수를 사용하여 파이 모양의 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스
|
멤버십 함수를 А1, А2, С1 및 С2 매개변수를 갖는 두 시그모이드 함수의 곱 형태로 구현하기 위한 클래스
|
А 및 B 매개변수를 사용하여 S와 같은 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스
|
X1, X2, X3 및 X4 매개변수로 사다리꼴 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스
|
X1, X2 및 X3 매개변수를 사용하여 삼각 멤버십 함수를 구현하는 클래스
|
A 및 C 매개변수를 사용하여 시그모이드 멤버십 함수를 구현하는 클래스
|
А 및 B 매개변수를 사용하여 z와 같은 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스.
|
모든 멤버십 함수 클래스의 기본 클래스.