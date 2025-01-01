문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理メンバーシップ関数 

멤버십 함수

멤버십 함수는 퍼지 집합에 대한 범용 집합의 임의의 요소의 멤버십 정도를 계산할 수 있는 함수이다. 결과적으로 멤버십 함수의 도메인은 [0, 1] 범위 내에 있어야 합니다.

대부분의 경우 멤버십 함수는 연속적이고 단조롭습니다.

멤버십 함수의 클래스

설명

CConstantMembershipFunction

좌표축과 병렬로 멤버십 함수를 직선으로 구현하기 위한 클래스

CCompositeMembershipFunction

멤버십 함수 구성을 구현하기 위한 클래스

CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

А1, А2, С1 및 С2 매개변수를 갖는 두 시그모이드 함수 간의 차이의 형태로 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스

CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

А, B 및 С 매개변수로 일반화된 종모양의 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스

CNormalCombinationMembershipFunction

B1, B2, Sigma1 및 Sigma2 매개변수를 사용하여 양방향 가우스 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스

CNormalMembershipFunction

B 및 Sigma 매개변수를 사용하여 대칭 가우스 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스

CP_ShapedMembershipFunction

А, B, С 및 D 매개변수를 사용하여 파이 모양의 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스  

CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

멤버십 함수를 А1, А2, С1 및 С2 매개변수를 갖는 두 시그모이드 함수의 곱 형태로 구현하기 위한 클래스  

CS_ShapedMembershipFunction

А 및 B 매개변수를 사용하여 S와 같은 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스  

CTrapezoidMembershipFunction

X1, X2, X3 및 X4 매개변수로 사다리꼴 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스  

CTriangularMembershipFunction

X1, X2 및 X3 매개변수를 사용하여 삼각 멤버십 함수를 구현하는 클래스  

CSigmoidalMembershipFunction

A 및 C 매개변수를 사용하여 시그모이드 멤버십 함수를 구현하는 클래스

CZ_ShapedMembershipFunction

А 및 B 매개변수를 사용하여 z와 같은 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스.

IMembershipFunction

모든 멤버십 함수 클래스의 기본 클래스.