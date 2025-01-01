멤버십 함수

멤버십 함수는 퍼지 집합에 대한 범용 집합의 임의의 요소의 멤버십 정도를 계산할 수 있는 함수이다. 결과적으로 멤버십 함수의 도메인은 [0, 1] 범위 내에 있어야 합니다.

대부분의 경우 멤버십 함수는 연속적이고 단조롭습니다.