Üyelik fonksiyonları
Üyelik fonksiyonları evrensel uzaydaki rassal bir elemanın belirtilen bulanık kümeye ne derecede üye olduğunun hesaplanmasını sağlar. [0, 1] kapalı aralığında tanımlıdırlar.
Çoğu durumda, sürekli ve monotondurlar.
|
Üyelik fonksiyonlarının sınıfları
|
Açıklama
|
Üyelik fonksiyonunu koordinat eksenine paralel, düz bir çizgi şeklinde uygulamak için tasarlanmıştır
|
Üyelik fonksiyonlarının bir kompozisyonu ile çalışmak için tasarlanmıştır
|
Üyelik fonksiyonunu; А1, А2, С1 ve С2 parametrelerine sahip iki sigmoid fonksiyonun farkı şeklinde kullanmak için tasarlanmıştır
|
Çan eğrisi şeklinde ve A, B, C parametrelerine sahip üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
|
B1, B2, Sigma1 ve Sigma2 parametrelerine sahip çift taraflı Gaussyen üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
|
B ve Sigma parametrelerine sahip simetrik Gaussyen üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
|
A, B, C, D parametrelerine sahip Pi-şekilli üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
|
Üyelik fonksiyonunu; А1, А2, С1 ve С2 parametrelerine sahip iki sigmoid fonksiyonun çarpımı şeklinde kullanmak için tasarlanmıştır
|
A ve B parametrelerine sahip S-şekilli üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
|
X1, X2, X3 ve X4 parametrelerine sahip trapezoit üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
|
X1, X2 ve X3 parametrelerine sahip üçgen üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
|
A ve C parametrelerine sahip sigmoid üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
|
A ve B parametrelerine sahip z-şekilli üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
|
Tüm üyelik fonksiyonu sınıfları için temel sınıf.