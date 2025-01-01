DokümantasyonBölümler
Üyelik fonksiyonları  evrensel uzaydaki rassal bir elemanın belirtilen bulanık kümeye ne derecede üye olduğunun hesaplanmasını sağlar. [0, 1] kapalı aralığında tanımlıdırlar.

Çoğu durumda, sürekli ve monotondurlar.

Üyelik fonksiyonlarının sınıfları

Açıklama

CConstantMembershipFunction

Üyelik fonksiyonunu koordinat eksenine paralel, düz bir çizgi şeklinde uygulamak için tasarlanmıştır

CCompositeMembershipFunction

Üyelik fonksiyonlarının bir kompozisyonu ile çalışmak için tasarlanmıştır

CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Üyelik fonksiyonunu; А1, А2, С1 ve С2 parametrelerine sahip iki sigmoid fonksiyonun farkı şeklinde kullanmak için tasarlanmıştır

CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Çan eğrisi şeklinde ve A, B, C parametrelerine sahip üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır

CNormalCombinationMembershipFunction

B1, B2, Sigma1 ve Sigma2 parametrelerine sahip çift taraflı Gaussyen üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır

CNormalMembershipFunction

B ve Sigma parametrelerine sahip simetrik Gaussyen üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır

CP_ShapedMembershipFunction

A, B, C, D parametrelerine sahip Pi-şekilli üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır  

CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Üyelik fonksiyonunu; А1, А2, С1 ve С2 parametrelerine sahip iki sigmoid fonksiyonun çarpımı şeklinde kullanmak için tasarlanmıştır  

CS_ShapedMembershipFunction

A ve B parametrelerine sahip S-şekilli üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır  

CTrapezoidMembershipFunction

X1, X2, X3 ve X4 parametrelerine sahip trapezoit üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır  

CTriangularMembershipFunction

X1, X2 ve X3 parametrelerine sahip üçgen üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır  

CSigmoidalMembershipFunction

A ve C parametrelerine sahip sigmoid üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır

CZ_ShapedMembershipFunction

A ve B parametrelerine sahip z-şekilli üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır

IMembershipFunction

Tüm üyelik fonksiyonu sınıfları için temel sınıf.