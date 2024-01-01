DocumentaçãoSeções
Classe para implementar uma função de associação trapezoidal com parâmetros X1, X2, X3 e X4.  

Descrição

A função é formada utilizando uma aproximação linear por partes. Trata-se de uma generalização da função triangular, ela permite definir o núcleo do conjunto difuso sob a forma de intervalo. Tal função de associação permite a fácil interpretação da avaliação otimista/pessimista.

Ela é utilizada para definir as funções de associação assimétricas de variáveis cujos valores mais possíveis são tomados num determinado intervalo.

fuzzy_trapezoid_function

Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.

Declaração

   class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Cabeçalho

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      IMembershipFunction

          CTrapezoidMembershipFunction

Métodos de classe

Método de classe  

Descrição

X1

Retorna e define do primeiro ponto na abcissa.

X2

Retorna e define o valor do segundo ponto na abcissa.

X3

Retorna e define o valor do terceiro ponto na abcissa.

X4

Retorna e define o valor do quarto ponto na abcissa.

GetValue

Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemplo

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  TrapezoidMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Create membership functions
CTrapezoidMembershipFunction func1(0,2,5,5);
CTrapezoidMembershipFunction func2(0,3,7,10);
CTrapezoidMembershipFunction func3(4,8,8,10);
//--- Create wrappers for membership functions
double TrapezoidMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double TrapezoidMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double TrapezoidMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"TrapezoidMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"TrapezoidMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("TrapezoidMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- create curve
   graphic.CurveAdd(TrapezoidMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 2, 5, 5]");
   graphic.CurveAdd(TrapezoidMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 5, 7, 10]");
   graphic.CurveAdd(TrapezoidMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[4, 8, 8, 10]");
//--- sets the X-axis properties
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- sets the Y-axis properties
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plot
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
