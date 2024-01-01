CTrapezoidMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação trapezoidal com parâmetros X1, X2, X3 e X4.

Descrição

A função é formada utilizando uma aproximação linear por partes. Trata-se de uma generalização da função triangular, ela permite definir o núcleo do conjunto difuso sob a forma de intervalo. Tal função de associação permite a fácil interpretação da avaliação otimista/pessimista.

Ela é utilizada para definir as funções de associação assimétricas de variáveis cujos valores mais possíveis são tomados num determinado intervalo.

Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.

Declaração

class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hierarquia de herança CObject IMembershipFunction CTrapezoidMembershipFunction

Métodos de classe

Método de classe Descrição X1 Retorna e define do primeiro ponto na abcissa. X2 Retorna e define o valor do segundo ponto na abcissa. X3 Retorna e define o valor do terceiro ponto na abcissa. X4 Retorna e define o valor do quarto ponto na abcissa. GetValue Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.

Métodos herdados da classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

