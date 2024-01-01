CTrapezoidMembershipFunction
Classe para implementar uma função de associação trapezoidal com parâmetros X1, X2, X3 e X4.
Descrição
A função é formada utilizando uma aproximação linear por partes. Trata-se de uma generalização da função triangular, ela permite definir o núcleo do conjunto difuso sob a forma de intervalo. Tal função de associação permite a fácil interpretação da avaliação otimista/pessimista.
Ela é utilizada para definir as funções de associação assimétricas de variáveis cujos valores mais possíveis são tomados num determinado intervalo.
Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.
Declaração
class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Cabeçalho
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Hierarquia de herança
CTrapezoidMembershipFunction
Métodos de classe
Método de classe
Descrição
Retorna e define do primeiro ponto na abcissa.
Retorna e define o valor do segundo ponto na abcissa.
Retorna e define o valor do terceiro ponto na abcissa.
Retorna e define o valor do quarto ponto na abcissa.
Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.
