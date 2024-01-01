CZ_ShapedMembershipFunction

Classe para implementar funções de associação em forma de Z com parâmetros A e B.

Descrição

A função define a função de associação em forma de Z de dois parâmetros. Trata-se de uma função de associação não-crescente que aceita valores 1a 0. Os parâmetros da função definem o intervalo dentro do qual a função não linear diminui de 0 a 1.

Usando a função podem ser representados conjuntos difusos de tipo "muito baixo". Ou seja, ele define a função de associação não-crescente com saturação.

Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.

Declaração

class CZ_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hierarquia de herança CObject IMembershipFunction CZ_ShapedMembershipFunction

Métodos de classe

Método de classe Descrição A Retorna e define o parâmetro de início do intervalo decrescente. B Retorna e define o parâmetro de fim do intervalo decrescente. GetValue Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.

Métodos herdados da classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemplo