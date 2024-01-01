CZ_ShapedMembershipFunction
Classe para implementar funções de associação em forma de Z com parâmetros A e B.
Descrição
A função define a função de associação em forma de Z de dois parâmetros. Trata-se de uma função de associação não-crescente que aceita valores 1a 0. Os parâmetros da função definem o intervalo dentro do qual a função não linear diminui de 0 a 1.
Usando a função podem ser representados conjuntos difusos de tipo "muito baixo". Ou seja, ele define a função de associação não-crescente com saturação.
Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.
Declaração
class CZ_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Cabeçalho
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Hierarquia de herança
CZ_ShapedMembershipFunction
Métodos de classe
Método de classe
Descrição
Retorna e define o parâmetro de início do intervalo decrescente.
Retorna e define o parâmetro de fim do intervalo decrescente.
Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.
//+------------------------------------------------------------------+