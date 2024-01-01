CNormalCombinationMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação de Gauss dupla com parâmetros B1, B2, Sigma1 e Sigma2.

Descrição

A função de associação de Gauss dupla é gerada utilizando distribuição de Gauss. Ele permite definir funções de associação assimétricas. Em todo o domínio, a função é suave e tem valores diferentes de zero.

Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.

Declaração

class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hierarquia de herança CObject IMembershipFunction CNormalCombinationMembershipFunction

Métodos de classe

Método de classe Descrição B1 Retorna e define o valor do primeiro centro da função de associação. B2 Retorna e define o valor do segundo centro da função de associação. Sigma1 Retorna e define o primeiro parâmetro da curvatura da função de associação. Sigma2 Retorna e define o segundo parâmetro da curvatura da função de associação. GetValue Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.

Métodos herdados da classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

