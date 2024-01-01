DocumentaçãoSeções
CNormalCombinationMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação de Gauss dupla com parâmetros B1, B2, Sigma1 e Sigma2.

Descrição

A função de associação de Gauss dupla é gerada utilizando distribuição de Gauss. Ele permite definir funções de associação assimétricas. Em todo o domínio, a função é suave e tem valores diferentes de zero.  

 

fuzzy_normcomb_function

Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.

Declaração

   class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Cabeçalho

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      IMembershipFunction

          CNormalCombinationMembershipFunction

Métodos de classe

Método de classe  

Descrição

B1

Retorna e define o valor do primeiro centro da função de associação.

B2

Retorna e define o valor do segundo centro da função de associação.

Sigma1

Retorna e define o primeiro parâmetro da curvatura da função de associação.

Sigma2

Retorna e define o segundo parâmetro da curvatura da função de associação.

GetValue

Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemplo

//+------------------------------------------------------------------+
//|                          NormalCombinationMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Create membership functions
CNormalCombinationMembershipFunction func1(1,2,3,1);
CNormalCombinationMembershipFunction func2(4,2,5,1);
CNormalCombinationMembershipFunction func3(6,2,6,1);
//--- Create wrappers for membership functions
double NormalCombinationMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double NormalCombinationMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double NormalCombinationMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"NormalCombinationMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"NormalCombinationMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("NormalCombinationMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- create curve
   graphic.CurveAdd(NormalCombinationMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[1, 2, 3, 1]");
   graphic.CurveAdd(NormalCombinationMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[4, 2, 5, 1]");
   graphic.CurveAdd(NormalCombinationMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[6, 2, 6, 1]");
//--- sets the X-axis properties
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- sets the Y-axis properties
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plot
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
