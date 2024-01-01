CNormalCombinationMembershipFunction
Classe para implementar uma função de associação de Gauss dupla com parâmetros B1, B2, Sigma1 e Sigma2.
Descrição
A função de associação de Gauss dupla é gerada utilizando distribuição de Gauss. Ele permite definir funções de associação assimétricas. Em todo o domínio, a função é suave e tem valores diferentes de zero.
Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.
Declaração
class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Cabeçalho
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Hierarquia de herança
CNormalCombinationMembershipFunction
Métodos de classe
Método de classe
Descrição
Retorna e define o valor do primeiro centro da função de associação.
Retorna e define o valor do segundo centro da função de associação.
Retorna e define o primeiro parâmetro da curvatura da função de associação.
Retorna e define o segundo parâmetro da curvatura da função de associação.
Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.
