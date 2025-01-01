DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueFonctions d'appartenance 

Fonctions d'appartenance

Une fonction d'appartenance  est une fonction permettant de calculer le degré d'appartenance d'un élément aléatoire de l'ensemble universel d'un ensemble flou. Le domaine d'une fonction d'appartenance doit donc être dans l'intervalle [0, 1].

Dans la plupart des cas, la fonction d'appartenance est continue et monotone.

Classes des fonctions d'appartenance

Description

CConstantMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sous forme d'une ligne droite parallèle à l'axe des coordonnées

CCompositeMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une composition de fonctions d'appartenance

CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sous la forme d'une différence entre deux fonctions sigmoïdes avec les paramètres А1, А2, С1 et С2

CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction généralisée en forme de cloche avec les paramètres A, B et C

CNormalCombinationMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance double face avec les paramètres B1, B2, Sigma1 et Sigma2

CNormalMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance symétrique gaussienne avec les paramètres B et Sigma

CP_ShapedMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de pi avec les paramètres А, B, С et D  

CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sous la forme d'un produit de deux fonctions sigmoïdes avec les paramètres А1, А2, С1 et С2  

CS_ShapedMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de S avec les paramètres А et B  

CTrapezoidMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance trapézoïdale avec les paramètres X1, X2, X3 et X4  

CTriangularMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance triangulaire avec les paramètres X1, X2 e X3  

CSigmoidalMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sigmoïde avec les paramètres A et C

CZ_ShapedMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de Z avec les paramètres А et B.

IMembershipFunction

Classe de base de toutes les classes de fonction d'appartenance.