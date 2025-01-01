- CConstantMembershipFunction
- CCompositeMembershipFunction
- CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
- CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
- CNormalCombinationMembershipFunction
- CNormalMembershipFunction
- CP_ShapedMembershipFunction
- CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
- CS_ShapedMembershipFunction
- CSigmoidalMembershipFunction
- CTrapezoidMembershipFunction
- CTriangularMembershipFunction
- CZ_ShapedMembershipFunction
- IMembershipFunction
Fonctions d'appartenance
Une fonction d'appartenance est une fonction permettant de calculer le degré d'appartenance d'un élément aléatoire de l'ensemble universel d'un ensemble flou. Le domaine d'une fonction d'appartenance doit donc être dans l'intervalle [0, 1].
Dans la plupart des cas, la fonction d'appartenance est continue et monotone.
|
Classes des fonctions d'appartenance
|
Description
|
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sous forme d'une ligne droite parallèle à l'axe des coordonnées
|
Classe d'implémentation d'une composition de fonctions d'appartenance
|
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sous la forme d'une différence entre deux fonctions sigmoïdes avec les paramètres А1, А2, С1 et С2
|
Classe d'implémentation d'une fonction généralisée en forme de cloche avec les paramètres A, B et C
|
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance double face avec les paramètres B1, B2, Sigma1 et Sigma2
|
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance symétrique gaussienne avec les paramètres B et Sigma
|
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de pi avec les paramètres А, B, С et D
|
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sous la forme d'un produit de deux fonctions sigmoïdes avec les paramètres А1, А2, С1 et С2
|
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de S avec les paramètres А et B
|
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance trapézoïdale avec les paramètres X1, X2, X3 et X4
|
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance triangulaire avec les paramètres X1, X2 e X3
|
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sigmoïde avec les paramètres A et C
|
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de Z avec les paramètres А et B.
|
Classe de base de toutes les classes de fonction d'appartenance.