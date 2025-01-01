- CConstantMembershipFunction
- CCompositeMembershipFunction
- CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
- CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
- CNormalCombinationMembershipFunction
- CNormalMembershipFunction
- CP_ShapedMembershipFunction
- CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
- CS_ShapedMembershipFunction
- CSigmoidalMembershipFunction
- CTrapezoidMembershipFunction
- CTriangularMembershipFunction
- CZ_ShapedMembershipFunction
- IMembershipFunction
归属函数
归属函数 是一个允许计算普通集到模糊集随机元素的归属度的函数。因此，归属函数的论域应该处于[0, 1]范围。
在大部分情况下，归属函数是连续且单调的。
|
归属函数类
|
描述
|
通过坐标轴实施归属函数为平行直线的类
|
实施归属函数组合的类
|
通过A1，A2，C1和C2参数以区分两个s型函数的形式实施归属函数的类
|
通过A，B和C参数实施广义钟型归属函数的类
|
通过B1，B2，Sigma1和Sigma2参数实施双边高斯归属函数的类
|
通过B和Sigma参数实施对称高斯归属函数的类
|
通过А，B，С和D参数实施pi型归属函数的类
|
通过А1，А2，С1和С2参数以两个s型函数产品的形式实施归属函数的类
|
通过A和B参数实施S-like归属函数的类
|
通过X1，X2，X3和X4参数实施梯形归属函数的类
|
通过X1，X2和X3参数实施三角形归属函数的类
|
通过A和C参数实施s型归属函数的类
|
通过A和B参数实施z-like归属函数的类。
|
全部归属函数类的基本类。