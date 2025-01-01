文档部分
归属函数

归属函数 是一个允许计算普通集到模糊集随机元素的归属度的函数。因此，归属函数的论域应该处于[0, 1]范围。

在大部分情况下，归属函数是连续且单调的。

归属函数类

描述

CConstantMembershipFunction

通过坐标轴实施归属函数为平行直线的类

CCompositeMembershipFunction

实施归属函数组合的类

CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

通过A1，A2，C1和C2参数以区分两个s型函数的形式实施归属函数的类

CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

通过A，B和C参数实施广义钟型归属函数的类

CNormalCombinationMembershipFunction

通过B1，B2，Sigma1和Sigma2参数实施双边高斯归属函数的类

CNormalMembershipFunction

通过B和Sigma参数实施对称高斯归属函数的类

CP_ShapedMembershipFunction

通过А，B，С和D参数实施pi型归属函数的类  

CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

通过А1，А2，С1和С2参数以两个s型函数产品的形式实施归属函数的类  

CS_ShapedMembershipFunction

通过A和B参数实施S-like归属函数的类  

CTrapezoidMembershipFunction

通过X1，X2，X3和X4参数实施梯形归属函数的类  

CTriangularMembershipFunction

通过X1，X2和X3参数实施三角形归属函数的类  

CSigmoidalMembershipFunction

通过A和C参数实施s型归属函数的类

CZ_ShapedMembershipFunction

通过A和B参数实施z-like归属函数的类。

IMembershipFunction

全部归属函数类的基本类。