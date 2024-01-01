DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaFunções de associaçãoCDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction 

CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação na forma da diferença entre duas funções sigmóides com parâmetros A1, A2, C1, C2.

Descrição

A função é baseada na curva sigmóide. Você pode usá-la para criar uma função de associação com valores iguais a 1, começando com um determinado valor do argumento. Estas funções são adequados, se é necessário definir os termos linguísticos de tipo "curto" ou "longo".

fuzzy_diffsigmoidal_function

Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.

Declaração

   class CDifferencTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Cabeçalho

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      IMembershipFunction

          CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Métodos de classe

Método de classe  

Descrição

A1

Retorna e define o coeficiente de inclinação da primeira função de associação.

A2

Retorna e define o coeficiente de inclinação da segunda função de associação.

C1

Retorna o parâmetro de coordenada da inflexão da primeira função de associação.

C2

Retorna o parâmetro de coordenada da inflexão da segunda função de associação.

GetValue

Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemplo

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Create membership functions
CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction func1(5,1,8,7);
CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction func2(5,4,5,7);
CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction func3(5,6,2,7);
//--- Create wrappers for membership functions
double DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- create curve
   graphic.CurveAdd(DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 1, 8, 7]");
   graphic.CurveAdd(DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 4, 5, 7]");
   graphic.CurveAdd(DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 6, 2, 7]");
//--- sets the X-axis properties
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- sets the Y-axis properties
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plot
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
A1