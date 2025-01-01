- CConstantMembershipFunction
- CCompositeMembershipFunction
- CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
- CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
- CNormalCombinationMembershipFunction
- CNormalMembershipFunction
- CP_ShapedMembershipFunction
- CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
- CS_ShapedMembershipFunction
- CSigmoidalMembershipFunction
- CTrapezoidMembershipFunction
- CTriangularMembershipFunction
- CZ_ShapedMembershipFunction
- IMembershipFunction
Funciones de pertenencia
Se llama función de pertenencia (membership function) a la función que permite calcular el nivel de pertenencia de un elemento aleatorio de un conjunto universal a un conjunto difuso. Por consiguiente, la zona de valores de la función de pertenencia deberá entrar en el rango [0, 1].
En la mayoría de los casos, la función de pertenencia es monótona y continua.
|
Clase de funciones de pertenencia
|
Descripción
|
Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de recta paralela al eje de coordenadas.
|
Clase para la implementación de la composición de funciones de pertenencia
|
Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de diferencia entre dos funciones sigmoidales con los parámetros А1, А2, С1, С2
|
Clase para la implementación de una función general de pertenencia en forma de campana con los parámetros A, B y C
|
Clase para la implementación de una función bilateral de pertenencia de Gauss con los parámetros B1, B2, Sigma1 y Sigma2
|
Clase para la implementación de una función simétrica de pertenencia de Gauss con los parámetros B y Sigma
|
Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de Pi con los parámetros A, B, C y D
|
Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de producto de dos funciones sigmoidales con los parámetros А1, А2, С1, С2
|
Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de S con los parámetros A y B
|
Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de trapecio con los parámetros X1, X2, X3 y X4
|
Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de triángulo con los parámetros X1, X2, X3
|
Clase para la implementación de una función sigmoidal de pertenencia con los parámetros A y C.
|
Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de Z con los parámetros A y B.
|
Clase básica para todas las clases de las funciones de pertenencia.