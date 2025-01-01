Funciones de pertenencia

Se llama función de pertenencia (membership function) a la función que permite calcular el nivel de pertenencia de un elemento aleatorio de un conjunto universal a un conjunto difuso. Por consiguiente, la zona de valores de la función de pertenencia deberá entrar en el rango [0, 1].

En la mayoría de los casos, la función de pertenencia es monótona y continua.