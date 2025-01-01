DocumentaciónSecciones
Se llama función de pertenencia (membership function) a la función que permite calcular el nivel de pertenencia de un elemento aleatorio de un conjunto universal a un conjunto difuso. Por consiguiente, la zona de valores de la función de pertenencia deberá entrar en el rango [0, 1].

En la mayoría de los casos, la función de pertenencia es monótona y continua.

Clase de funciones de pertenencia

Descripción

CConstantMembershipFunction

Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de recta paralela al eje de coordenadas.

CCompositeMembershipFunction

Clase para la implementación de la composición de funciones de pertenencia

CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de diferencia entre dos funciones sigmoidales con los parámetros А1, А2, С1, С2

CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Clase para la implementación de una función general de pertenencia en forma de campana con los parámetros A, B y C

CNormalCombinationMembershipFunction

Clase para la implementación de una función bilateral de pertenencia de Gauss con los parámetros B1, B2, Sigma1 y Sigma2

CNormalMembershipFunction

Clase para la implementación de una función simétrica de pertenencia de Gauss con los parámetros B y Sigma

CP_ShapedMembershipFunction

Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de Pi con los parámetros A, B, C y D  

CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de producto de dos funciones sigmoidales con los parámetros А1, А2, С1, С2  

CS_ShapedMembershipFunction

Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de S con los parámetros A y B  

CTrapezoidMembershipFunction

Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de trapecio con los parámetros X1, X2, X3 y X4  

CTriangularMembershipFunction

Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de triángulo con los parámetros X1, X2, X3  

CSigmoidalMembershipFunction

Clase para la implementación de una función sigmoidal de pertenencia con los parámetros A y C.

CZ_ShapedMembershipFunction

Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de Z con los parámetros A y B.

IMembershipFunction

Clase básica para todas las clases de las funciones de pertenencia.