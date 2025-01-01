ドキュメントセクション
メンバーシップ関数  は、ユニバーサルセットのランダム要素のメンバーシップ度をファジー集合に計算することを可能にする関数です。したがって、メンバーシップ関数の領域は[0、1]の範囲内でなければなりません。

ほとんどの場合、メンバーシップ関数は連続的かつ単調です。

メンバーシップ関数のクラス

説明

CConstantMembershipFunction

メンバーシップ関数を座標軸と平行な直線として実装するクラス。

CCompositeMembershipFunction

メンバーシップ関数の構成を実装するためのクラス。

CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

А1、А2、С1、С2パラメータを持つ2つのシグモイド関数の差の形でメンバーシップ関数を実装するためのクラス。

CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

А、B、Сの各パラメータを持つ一般的なベル型メンバーシップ関数を実装するためのクラス。

CNormalCombinationMembershipFunction

B1、B2、Sigma1、Sigma2パラメータを持つ2面ガウスメンバーシップ関数を実装するためのクラス。

CNormalMembershipFunction

BとSigmaパラメータを持つ対称ガウスメンバーシップ関数を実装するためのクラス。

CP_ShapedMembershipFunction

А、B、С、Dパラメータを持つπ型メンバーシップ関数を実装するためのクラス。  

CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

А1、А2、С1、С2パラメータを持つ2つのシグモイド関数の積の形でメンバーシップ関数を実装するためのクラス。  

CS_ShapedMembershipFunction

АとBのパラメータを持つS字メンバーシップ関数を実装するためのクラス。  

CTrapezoidMembershipFunction

X1、X2、X3、X4パラメータを持つ台形メンバーシップ関数を実装するためのクラス。  

CTriangularMembershipFunction

X1、X2、X3パラメータを持つ三角形メンバーシップ関数を実装するためのクラス。  

CSigmoidalMembershipFunction

AとCのパラメータを持つシグモイドメンバーシップ関数を実装するためのクラス。

CZ_ShapedMembershipFunction

АとBのパラメータを持つz字メンバーシップ関数を実装するためのクラス。

IMembershipFunction

すべてのメンバーシップ関数の基本クラス