メンバーシップ関数

メンバーシップ関数 は、ユニバーサルセットのランダム要素のメンバーシップ度をファジー集合に計算することを可能にする関数です。したがって、メンバーシップ関数の領域は[0、1]の範囲内でなければなりません。

ほとんどの場合、メンバーシップ関数は連続的かつ単調です。