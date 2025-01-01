MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理メンバーシップ関数
- CConstantMembershipFunction
- CCompositeMembershipFunction
- CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
- CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
- CNormalCombinationMembershipFunction
- CNormalMembershipFunction
- CP_ShapedMembershipFunction
- CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
- CS_ShapedMembershipFunction
- CSigmoidalMembershipFunction
- CTrapezoidMembershipFunction
- CTriangularMembershipFunction
- CZ_ShapedMembershipFunction
- IMembershipFunction
メンバーシップ関数
メンバーシップ関数 は、ユニバーサルセットのランダム要素のメンバーシップ度をファジー集合に計算することを可能にする関数です。したがって、メンバーシップ関数の領域は[0、1]の範囲内でなければなりません。
ほとんどの場合、メンバーシップ関数は連続的かつ単調です。
|
メンバーシップ関数のクラス
|
説明
|
メンバーシップ関数を座標軸と平行な直線として実装するクラス。
|
メンバーシップ関数の構成を実装するためのクラス。
|
А1、А2、С1、С2パラメータを持つ2つのシグモイド関数の差の形でメンバーシップ関数を実装するためのクラス。
|
А、B、Сの各パラメータを持つ一般的なベル型メンバーシップ関数を実装するためのクラス。
|
B1、B2、Sigma1、Sigma2パラメータを持つ2面ガウスメンバーシップ関数を実装するためのクラス。
|
BとSigmaパラメータを持つ対称ガウスメンバーシップ関数を実装するためのクラス。
|
А、B、С、Dパラメータを持つπ型メンバーシップ関数を実装するためのクラス。
|
А1、А2、С1、С2パラメータを持つ2つのシグモイド関数の積の形でメンバーシップ関数を実装するためのクラス。
|
АとBのパラメータを持つS字メンバーシップ関数を実装するためのクラス。
|
X1、X2、X3、X4パラメータを持つ台形メンバーシップ関数を実装するためのクラス。
|
X1、X2、X3パラメータを持つ三角形メンバーシップ関数を実装するためのクラス。
|
AとCのパラメータを持つシグモイドメンバーシップ関数を実装するためのクラス。
|
АとBのパラメータを持つz字メンバーシップ関数を実装するためのクラス。
|
すべてのメンバーシップ関数の基本クラス