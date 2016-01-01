CP_ShapedMembershipFunction

Classe para implementar a função de associação em forma de Pi com parâmetros A, B, C e D.

Descrição

A função de associação em forma de Pi tem forma de trapézio curvilíneo. A função é usada para definir funções de associação assimétricas com uma transição suave de avaliação pessimista para optimista do número difuso.

Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.

Declaração

class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hierarquia de herança CObject IMembershipFunction CP_ShapedMembershipFunction

Métodos de classe

Método de classe Descrição A Retorna e define o parâmetro de início do conjunto difuso. B Retorna e define o primeiro parâmetro de núcleo do conjunto difuso. C Retorna e define o segundo parâmetro de núcleo do conjunto difuso. D Retorna e define o parâmetro de fim do conjunto difuso. GetValue Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.

Métodos herdados da classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemplo