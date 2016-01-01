CP_ShapedMembershipFunction
Classe para implementar a função de associação em forma de Pi com parâmetros A, B, C e D.
Descrição
A função de associação em forma de Pi tem forma de trapézio curvilíneo. A função é usada para definir funções de associação assimétricas com uma transição suave de avaliação pessimista para optimista do número difuso.
Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.
Declaração
|
class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Cabeçalho
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Hierarquia de herança
CP_ShapedMembershipFunction
Métodos de classe
|
Método de classe
|
Descrição
|
Retorna e define o parâmetro de início do conjunto difuso.
|
Retorna e define o primeiro parâmetro de núcleo do conjunto difuso.
|
Retorna e define o segundo parâmetro de núcleo do conjunto difuso.
|
Retorna e define o parâmetro de fim do conjunto difuso.
|
Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.
|
