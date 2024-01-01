CS_ShapedMembershipFunction
Classe para implementar funções de associação em forma de S com parâmetros A e B.
Descrição
A função define a função de associação em forma de S de dois parâmetros. Trata-se de uma função de associação decrescente que aceita valores 1a 0. Os parâmetros A e B da função definem o intervalo dentro do qual a função não linear diminui de 0 a 1.
Usando a função são representados conjuntos difusos de tipo "muito alto" (ou seja, são definidas funções de associação decrescentes com saturação).
Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.
Declaração
class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Cabeçalho
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Hierarquia de herança
CS_ShapedMembershipFunction
Métodos de classe
Método de classe
Descrição
Retorna e define o parâmetro de início do intervalo crescente.
Retorna e define o primeiro parâmetro de núcleo do conjunto difuso.
Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.
