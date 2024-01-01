CS_ShapedMembershipFunction

Classe para implementar funções de associação em forma de S com parâmetros A e B.

Descrição

A função define a função de associação em forma de S de dois parâmetros. Trata-se de uma função de associação decrescente que aceita valores 1a 0. Os parâmetros A e B da função definem o intervalo dentro do qual a função não linear diminui de 0 a 1.

Usando a função são representados conjuntos difusos de tipo "muito alto" (ou seja, são definidas funções de associação decrescentes com saturação).

Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.

Declaração

class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hierarquia de herança CObject IMembershipFunction CS_ShapedMembershipFunction

Métodos de classe

Método de classe Descrição A Retorna e define o parâmetro de início do intervalo crescente. B Retorna e define o primeiro parâmetro de núcleo do conjunto difuso. GetValue Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.

Métodos herdados da classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemplo