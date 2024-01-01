DocumentaçãoSeções
CS_ShapedMembershipFunction

Classe para implementar funções de associação em forma de S com parâmetros A e B.  

Descrição

A função define a função de associação em forma de S de dois parâmetros. Trata-se de uma função de associação decrescente que aceita valores 1a 0. Os parâmetros A e B da função definem o intervalo dentro do qual a função não linear diminui de 0 a 1.

Usando a função são representados conjuntos difusos de tipo "muito alto" (ou seja, são definidas funções de associação decrescentes com saturação).

fuzzy_s_function

Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.

Declaração

   class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Cabeçalho

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      IMembershipFunction

          CS_ShapedMembershipFunction

Métodos de classe

Método de classe  

Descrição

A

Retorna e define o parâmetro de início do intervalo crescente.

B

Retorna e define o primeiro parâmetro de núcleo do conjunto difuso.

GetValue

Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemplo

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                   S_ShapedMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Create membership functions
CS_ShapedMembershipFunction func1(2,1);
CS_ShapedMembershipFunction func2(2,4);
CS_ShapedMembershipFunction func3(2,7);
//--- Create wrappers for membership functions
double S_ShapedMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double S_ShapedMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double S_ShapedMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"S_ShapedMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"S_ShapedMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("S_ShapedMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- create curve
   graphic.CurveAdd(S_ShapedMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 1]");
   graphic.CurveAdd(S_ShapedMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 4]");
   graphic.CurveAdd(S_ShapedMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 7]");
//--- sets the X-axis properties
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- sets the Y-axis properties
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plot
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
