CSigmoidalMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação sigmóide com parâmetros A e C.

Descrição

A fórmula sigmóide usa-se para definir funções de associação monótonas: Você pode usá-la para criar uma função de associação com valores iguais a 1, começando com um determinado valor do argumento. Estas funções são adequados, se é necessário definir os termos linguísticos de tipo "curto" ou "longo".

Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.

Declaração

class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hierarquia de herança CObject IMembershipFunction CSigmoidalMembershipFunction

Métodos de classe

Método de classe Descrição A Retorna e define o coeficiente de inclinação da função de associação. C Retorna o parâmetro de coordenada da inflexão da função de associação. GetValue Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.

Métodos herdados da classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

