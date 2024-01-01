CSigmoidalMembershipFunction
Classe para implementar uma função de associação sigmóide com parâmetros A e C.
Descrição
A fórmula sigmóide usa-se para definir funções de associação monótonas: Você pode usá-la para criar uma função de associação com valores iguais a 1, começando com um determinado valor do argumento. Estas funções são adequados, se é necessário definir os termos linguísticos de tipo "curto" ou "longo".
Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.
Declaração
class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Cabeçalho
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Hierarquia de herança
CSigmoidalMembershipFunction
Métodos de classe
Método de classe
Descrição
Retorna e define o coeficiente de inclinação da função de associação.
Retorna o parâmetro de coordenada da inflexão da função de associação.
Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.
