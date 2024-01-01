CProductTwoSigmoidalMembershipFunction
Classe para implementar uma função de associação na forma do produto entre duas funções sigmóides com parâmetros A1, A2, C1, C2.
Descrição
O produto de duas funções de associação sigmóides é usado para definir as funções assimétricas suaves. Você pode usá-lo para criar uma função de associação com valores iguais a 1, começando com um determinado valor do argumento. Estas funções são adequados, se é necessário definir os termos linguísticos de tipo "curto" ou "longo".
Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.
Declaração
|
class CProductTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Cabeçalho
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Hierarquia de herança
CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
Métodos de classe
|
Método de classe
|
Descrição
|
Retorna e define o coeficiente de inclinação da primeira função de associação.
|
Retorna e define o coeficiente de inclinação da segunda função de associação.
|
Retorna o parâmetro de coordenada da inflexão da primeira função de associação.
|
Retorna o parâmetro de coordenada da inflexão da segunda função de associação.
|
Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.
|
//+------------------------------------------------------------------+