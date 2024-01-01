CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Classe para implementar uma função de associação na forma do produto entre duas funções sigmóides com parâmetros A1, A2, C1, C2.

Descrição

O produto de duas funções de associação sigmóides é usado para definir as funções assimétricas suaves. Você pode usá-lo para criar uma função de associação com valores iguais a 1, começando com um determinado valor do argumento. Estas funções são adequados, se é necessário definir os termos linguísticos de tipo "curto" ou "longo".

Exemplo de código para plotagem do gráfico mostrado abaixo.

Declaração

class CProductTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hierarquia de herança CObject IMembershipFunction CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions

Métodos de classe

Método de classe Descrição A1 Retorna e define o coeficiente de inclinação da primeira função de associação. A2 Retorna e define o coeficiente de inclinação da segunda função de associação. C1 Retorna o parâmetro de coordenada da inflexão da primeira função de associação. C2 Retorna o parâmetro de coordenada da inflexão da segunda função de associação. GetValue Calcula o valor da função de associação para o argumento especificado.

Exemplo