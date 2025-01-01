- CConstantMembershipFunction
- CCompositeMembershipFunction
- CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
- CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
- CNormalCombinationMembershipFunction
- CNormalMembershipFunction
- CP_ShapedMembershipFunction
- CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
- CS_ShapedMembershipFunction
- CSigmoidalMembershipFunction
- CTrapezoidMembershipFunction
- CTriangularMembershipFunction
- CZ_ShapedMembershipFunction
- IMembershipFunction
Funzioni di appartenenza
Una funzione di appartenenza è una funzione che permette di calcolare il grado di appartenenza di un elemento casuale del set universale per un insieme fuzzy. Di conseguenza, il dominio di una funzione di appartenenza dovrebbe essere compreso nell'intervallo [0, 1].
Nella maggior parte dei casi, la funzione di appartenenza è continua e monotona.
|
Classi di funzioni di appartenenza
|
Descrizione
|
Classe per implementare una funzione di appartenenza come una linea retta parallela con l'asse coordinate
|
Classe per l'attuazione di una composizione di funzioni di appartenenza
|
Classe per implementare la funzione di appartenenza in forma di una differenza tra due funzioni sigmoide con i parametri А1, А2, С1 e С2
|
Classe per implementare una funzione di appartenenza a campana generalizzata con i parametri А, B e C
|
Classe per implementare una funzione di appartenenza Gaussiana a due facce con i parametri B1, B2, Sigma1 e Sigma2
|
Classe per implementare una funzione di appartenenza gaussiana simmetrica con i parametri B e Sigma
|
Classe per implementare una funzione di appartenenza di forma-pi con i parametri А, B, C e D
|
Classe per implementare la funzione di appartenenza in forma di un prodotto di due funzioni sigmoide con i parametri А1, А2, С1 e С2
|
Classe per implementare una funzione di appartenenza stile-S con i parametri Á e B
|
Classe per implementare una funzione di appartenenza di forma trapezoidale con i parametri X1, X2, X3 e X4
|
Classe per implementare una funzione di appartenenza triangolo con i parametri X1, X2 e X3
|
Classe per implementare una funzione di appartenenza sigmoide con i parametri A e C
|
Classe per implementare una funzione di appartenenza stile-z ccon i parametri A e B.
|
Classe di base per tutte le classi di funzione di appartenenza.