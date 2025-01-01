DocumentazioneSezioni
Funzioni di appartenenza

Una funzione di appartenenza è una funzione che permette di calcolare il grado di appartenenza di un elemento casuale del set universale per un insieme fuzzy. Di conseguenza, il dominio di una funzione di appartenenza dovrebbe essere compreso nell'intervallo [0, 1].

Nella maggior parte dei casi, la funzione di appartenenza è continua e monotona.

Classi di funzioni di appartenenza

Descrizione

CConstantMembershipFunction

Classe per implementare una funzione di appartenenza come una linea retta parallela con l'asse coordinate

CCompositeMembershipFunction

Classe per l'attuazione di una composizione di funzioni di appartenenza

CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Classe per implementare la funzione di appartenenza in forma di una differenza tra due funzioni sigmoide con i parametri А1, А2, С1 e С2

CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Classe per implementare una funzione di appartenenza a campana generalizzata con i parametri А, B e C

CNormalCombinationMembershipFunction

Classe per implementare una funzione di appartenenza Gaussiana a due facce con i parametri B1, B2, Sigma1 e Sigma2

CNormalMembershipFunction

Classe per implementare una funzione di appartenenza gaussiana simmetrica con i parametri B e Sigma

CP_ShapedMembershipFunction

Classe per implementare una funzione di appartenenza di forma-pi con i parametri А, B, C e D  

CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Classe per implementare la funzione di appartenenza in forma di un prodotto di due funzioni sigmoide con i parametri А1, А2, С1 e С2  

CS_ShapedMembershipFunction

Classe per implementare una funzione di appartenenza stile-S con i parametri Á e B  

CTrapezoidMembershipFunction

Classe per implementare una funzione di appartenenza di forma trapezoidale con i parametri X1, X2, X3 e X4  

CTriangularMembershipFunction

Classe per implementare una funzione di appartenenza triangolo con i parametri X1, X2 e X3  

CSigmoidalMembershipFunction

Classe per implementare una funzione di appartenenza sigmoide con i parametri A e C

CZ_ShapedMembershipFunction

Classe per implementare una funzione di appartenenza stile-z ccon i parametri A e B.

IMembershipFunction

Classe di base per tutte le classi di funzione di appartenenza.