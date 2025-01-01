- CConstantMembershipFunction
- CCompositeMembershipFunction
- CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
- CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
- CNormalCombinationMembershipFunction
- CNormalMembershipFunction
- CP_ShapedMembershipFunction
- CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
- CS_ShapedMembershipFunction
- CSigmoidalMembershipFunction
- CTrapezoidMembershipFunction
- CTriangularMembershipFunction
- CZ_ShapedMembershipFunction
- IMembershipFunction
Функции принадлежности
Функцией принадлежности (membership function) называется функция, которая позволяет вычислить степень принадлежности произвольного элемента универсального множества нечеткому множеству. Следовательно, область значений функции принадлежности должна принадлежать диапазону [0, 1].
В большинстве случаев функция принадлежности монотонна и непрерывна.
|
Класс функций принадлежности
|
Описание
|
Класс для реализации функции принадлежности в виде прямой, параллельной оси координат
|
Класс для реализации композиции функций принадлежности
|
Класс для реализации функции принадлежности в виде разности между двумя сигмоидными функциями с параметрами А1, А2, С1, С2
|
Класс для реализации обобщенной колоколообразной функции принадлежности с параметрами А, B и С
|
Класс для реализации двухсторонней гауссовской функции принадлежности с параметрами B1, B2, Sigma1 и Sigma2
|
Класс для реализации симметричной гауссовской функции принадлежности с параметрами B и Sigma
|
Класс для реализации пи-подобной функции принадлежности с параметрами А, B, С и D
|
Класс для реализации функции принадлежности в виде произведения двух сигмоидных функций с параметрами А1, А2, С1, С2
|
Класс для реализации S-подобной функции принадлежности с параметрами А и B
|
Класс для реализации трапециевидной функции принадлежности с параметрами X1, X2, X3 и X4
|
Класс для реализации треугольной функции принадлежности с параметрами X1, X2, X3
|
Класс для реализации сигмоидной функции принадлежности с параметрами A и C
|
Класс для реализации z-подобной функции принадлежности с параметрами А и B.
|
Базовый класс для всех классов функций принадлежности.