ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаФункции принадлежности 

Функции принадлежности

Функцией принадлежности (membership function) называется функция, которая позволяет вычислить степень принадлежности произвольного элемента универсального множества нечеткому множеству. Следовательно, область значений функции принадлежности должна принадлежать диапазону [0, 1].

В большинстве случаев функция принадлежности монотонна и непрерывна.

Класс функций принадлежности

Описание

CConstantMembershipFunction

Класс для реализации функции принадлежности в виде прямой, параллельной оси координат

CCompositeMembershipFunction

Класс для реализации композиции функций принадлежности

CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Класс для реализации функции принадлежности в виде разности между двумя сигмоидными функциями с параметрами А1, А2, С1, С2

CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Класс для реализации обобщенной колоколообразной функции принадлежности с параметрами А, B и С

CNormalCombinationMembershipFunction

Класс для реализации двухсторонней гауссовской функции принадлежности с параметрами B1, B2, Sigma1 и Sigma2

CNormalMembershipFunction

Класс для реализации симметричной гауссовской функции принадлежности с параметрами B и Sigma

CP_ShapedMembershipFunction

Класс для реализации пи-подобной функции принадлежности с параметрами А, B, С и D  

CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Класс для реализации функции принадлежности в виде произведения двух сигмоидных функций с параметрами А1, А2, С1, С2  

CS_ShapedMembershipFunction

Класс для реализации S-подобной функции принадлежности с параметрами А и B  

CTrapezoidMembershipFunction

Класс для реализации трапециевидной функции принадлежности с параметрами X1, X2, X3 и X4  

CTriangularMembershipFunction

Класс для реализации треугольной функции принадлежности с параметрами X1, X2, X3  

CSigmoidalMembershipFunction

Класс для реализации сигмоидной функции принадлежности с параметрами A и C

CZ_ShapedMembershipFunction

Класс для реализации z-подобной функции принадлежности с параметрами А и B.

IMembershipFunction

Базовый класс для всех классов функций принадлежности.