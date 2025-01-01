DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Standardbibliothek 

Zugehörigkeitsfunktionen

Als Zugehörigkeitsfunktion (membership function) wird die Funktion bezeichnet, mit der man den Zugehörigkeitsgrad eines zufälligen Elements einer universellen Menge der Fuzzy-Menge berechnen kann. Daraus folgt, dass die Werte der Zugehörigkeitsfunktion im Bereich [0, 1] liegen.

In den meisten Fällen ist die Zugehörigkeitsfunktion monoton und stetig.

Klasse der Zugehörigkeitsfunktionen

Beschreibung

CConstantMembershipFunction

Klasse für die Implementierung der Zugehörigkeitsfunktion als eine Gerade parallel zur Koordinatenachse

CCompositeMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer Komposition von Zugehörigkeitsfunktionen

CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Implementierung der Zugehörigkeitsfunktion als Differenz zwischen zwei Sigmoidfunktionen mit den Parametern А1, А2, С1 und С2

CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer verallgemeinerten glockenförmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А, B und С.

CNormalCombinationMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer doppelseitigen Gauß'schen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern B1, B2, Sigma1 und Sigma2

CNormalMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer symmetrischen Gauß'schen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern B und Sigma

CP_ShapedMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer P-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А, B, С und D  

CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Klasse für die Implementierung der Zugehörigkeitsfunktion als Produkt zweier Sigmoidfunktionen mit den Parametern А1, А2, С1 und С2  

CS_ShapedMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer S-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А und B  

CTrapezoidMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer trapezförmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern X1, X2, X3 und X4  

CTriangularMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer Dreiecksfunktion mit den Parametern X1, X2 und X3  

CSigmoidalMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer sigmoiden Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern A und C

CZ_ShapedMembershipFunction

Klasse für die Implementierung einer z-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А und B.

IMembershipFunction

Basisklasse für alle Klassen der Zugehörigkeitsfunktion.