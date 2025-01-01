Zugehörigkeitsfunktionen

Als Zugehörigkeitsfunktion (membership function) wird die Funktion bezeichnet, mit der man den Zugehörigkeitsgrad eines zufälligen Elements einer universellen Menge der Fuzzy-Menge berechnen kann. Daraus folgt, dass die Werte der Zugehörigkeitsfunktion im Bereich [0, 1] liegen.

In den meisten Fällen ist die Zugehörigkeitsfunktion monoton und stetig.