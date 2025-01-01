- CConstantMembershipFunction
- CCompositeMembershipFunction
- CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
- CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
- CNormalCombinationMembershipFunction
- CNormalMembershipFunction
- CP_ShapedMembershipFunction
- CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
- CS_ShapedMembershipFunction
- CSigmoidalMembershipFunction
- CTrapezoidMembershipFunction
- CTriangularMembershipFunction
- CZ_ShapedMembershipFunction
- IMembershipFunction
Zugehörigkeitsfunktionen
Als Zugehörigkeitsfunktion (membership function) wird die Funktion bezeichnet, mit der man den Zugehörigkeitsgrad eines zufälligen Elements einer universellen Menge der Fuzzy-Menge berechnen kann. Daraus folgt, dass die Werte der Zugehörigkeitsfunktion im Bereich [0, 1] liegen.
In den meisten Fällen ist die Zugehörigkeitsfunktion monoton und stetig.
|
Klasse der Zugehörigkeitsfunktionen
|
Beschreibung
|
Klasse für die Implementierung der Zugehörigkeitsfunktion als eine Gerade parallel zur Koordinatenachse
|
Klasse für die Implementierung einer Komposition von Zugehörigkeitsfunktionen
|
Implementierung der Zugehörigkeitsfunktion als Differenz zwischen zwei Sigmoidfunktionen mit den Parametern А1, А2, С1 und С2
|
Klasse für die Implementierung einer verallgemeinerten glockenförmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А, B und С.
|
Klasse für die Implementierung einer doppelseitigen Gauß'schen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern B1, B2, Sigma1 und Sigma2
|
Klasse für die Implementierung einer symmetrischen Gauß'schen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern B und Sigma
|
Klasse für die Implementierung einer P-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А, B, С und D
|
Klasse für die Implementierung der Zugehörigkeitsfunktion als Produkt zweier Sigmoidfunktionen mit den Parametern А1, А2, С1 und С2
|
Klasse für die Implementierung einer S-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А und B
|
Klasse für die Implementierung einer trapezförmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern X1, X2, X3 und X4
|
Klasse für die Implementierung einer Dreiecksfunktion mit den Parametern X1, X2 und X3
|
Klasse für die Implementierung einer sigmoiden Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern A und C
|
Klasse für die Implementierung einer z-förmigen Zugehörigkeitsfunktion mit den Parametern А und B.
|
Basisklasse für alle Klassen der Zugehörigkeitsfunktion.