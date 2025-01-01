DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCAxisNameSize 

NameSize (método Get)

Retorna o tamanho da fonte para o nome do eixo.

int  NameSize()

Valor de retorno

Tamanho da fonte pelo qual é definido o nome do eixo.

NameSize (método Set)

Define o tamanho da fonte para o nome do eixo.

void  NameSize(
   const int  size      // tamanho da fonte para o nome do eixo
   )

Parâmetros

size

[in] Tamanho da fonte pelo qual é definido o nome do eixo.