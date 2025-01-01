DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCAxisDefaultStep 

DefaultStep (método Get)

Retorna o valor inicial de incremento no eixo.

double  DefaultStep()

Valor de retorno

Incremento do eixo.

DefaultStep (método Set)

Define o valor inicial de incremento no eixo.

void  DefaultStep(
   const double  value      // incremento do eixo
   )

Parâmetros

value

[in]  Valor inicial de incremento no eixo.