- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFormat (método Get)
Retorna o formato para exibir números no eixo.
|
string ValuesFormat()
Valor de retorno
Formato de exibição de números.
ValuesFormat (método Set)
Define o formato para exibir números no eixo.
|
void ValuesFormat(
Parâmetros
format
[in] formato para exibir números no eixo.