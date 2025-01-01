ValuesFormat (método Get)

Retorna o formato para exibir números no eixo.

string ValuesFormat()

Valor de retorno

Formato de exibição de números.

ValuesFormat (método Set)

Define o formato para exibir números no eixo.

void ValuesFormat(

const string format

)

Parâmetros

format

[in] formato para exibir números no eixo.