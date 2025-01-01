DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCAxisValuesFormat 

ValuesFormat (método Get)

Retorna o formato para exibir números no eixo.

string  ValuesFormat()

Valor de retorno

Formato de exibição de números.

ValuesFormat (método Set)

Define o formato para exibir números no eixo.

void  ValuesFormat(
   const string  format      // formato para exibir números no eixo
   )

Parâmetros

format

[in]  formato para exibir números no eixo.